Yeni yılın ilk günlerinde maaş zamları, gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. Özellikle asgari ücrete yönelik tepkiler, maaş tartışmalarının uzun süre gündemde kalmasını sağladı. Peki maaş beklentisiyle en çok hayal kırıklığına uğrayan 6 meslek hangileri? @genctg bizler için sıraladı.