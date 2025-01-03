Yeni yılın ilk günlerinde maaş zamları, gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. Özellikle asgari ücrete yönelik tepkiler, maaş tartışmalarının uzun süre gündemde kalmasını sağladı. Peki maaş beklentisiyle en çok hayal kırıklığına uğrayan 6 meslek hangileri? @genctg bizler için sıraladı.
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İlk tahminlerden biri polisler olurken, sağlık çalışanlarından gazetecilere kadar daha fazla kazanması gerektiği düşünülen birçok meslek bu listede yer aldı.
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Ancak maaş beklentisiyle hayal kırıklığına uğrayan mesleklerin en başında, bugünkü nesilleri yetiştiren en önemli mesleklerden biri vardı...
İşte o meslekler👇📹
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