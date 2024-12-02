Epey Linç Edilmişti: Sibil Çetinkaya Poz Verirken Elçin Sangu'ya Müsaade Etmediği İddiasına Açıklık Getirdi!

Son dönemlerde adını en çok duyduğumuz fenomenlerden biri olan Sibil Çetinkaya, bir süredir oyuncu Şükrü Özyıldız'la yaşadığı aşkla dillerden düşmüyor. Ancak kendisi şu sıralar farklı bir konuyla gündemde. ELLE gecesine katılan Çetinkaya'nın Elçin Sangu'ya poz vermesine bir türlü müsaade etmemesiyle dikkat çekmişti. Popüler fenomen tepki çeken o anlar hakkında ilk kez GQ gecesinde açıklama yaptı.