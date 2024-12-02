Epey Linç Edilmişti: Sibil Çetinkaya Poz Verirken Elçin Sangu'ya Müsaade Etmediği İddiasına Açıklık Getirdi!
Epey Linç Edilmişti: Sibil Çetinkaya Poz Verirken Elçin Sangu'ya Müsaade Etmediği İddiasına Açıklık Getirdi!
Son dönemlerde adını en çok duyduğumuz fenomenlerden biri olan Sibil Çetinkaya, bir süredir oyuncu Şükrü Özyıldız'la yaşadığı aşkla dillerden düşmüyor. Ancak kendisi şu sıralar farklı bir konuyla gündemde. ELLE gecesine katılan Çetinkaya'nın Elçin Sangu'ya poz vermesine bir türlü müsaade etmemesiyle dikkat çekmişti. Popüler fenomen tepki çeken o anlar hakkında ilk kez GQ gecesinde açıklama yaptı.
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Şu sıralar sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenlerinden bir liste yapmak istesek, Sibil Çetinkaya'nın üst sıralarda yer alacağı bir gerçek.
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Son olarak ' Ruhun Duymaz ' dizisiyle karşımıza çıkan Şükrü Özyıldız ile yaşadığı aşkla sıkça adını duyduğumuz ünlü fenomen özellikle son dönmelerde katıldığı etkinliklerle dikkat çekiyor.
Bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz haftalarda ELLE gecesinde yaşanmıştı. Kırmızı halıda hazır şekilde bekleyen Elçin Sangu'nun poz vermesine bir türlü müsaade etmemesi epey tartışılmıştı. Poz verdikten sonra yürüyüp ardından geri gelerek bir tur daha poz vermesine Sangu bile bıyık altından gülmüştü.
Tavrı yüzünden epey eleştiri alan Sibil Çetinkaya o olayın ardından ilk kez, bu akşam katıldığı GQ Men of the Year 2024 gecesinde açıklama yaptı.
"Kameramanlar ve fotoğrafçılar görünmediği için videoda sanki tek kamera varmış ve ben bekletiyormuşum gibi bir algı oldu maalesef" diyen Çetinkaya "Çok ciddiye almadığım bir durum oldu. Çünkü Elçin'le ben de biliyoruzdur bu organizasyonlarda bulunduğumuz için" ifadelerini kullandı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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