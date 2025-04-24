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İstanbul’da Yapılaşmaya Açılarak AVM Olan Toplanma Alanları

İstanbul’da Yapılaşmaya Açılarak AVM Olan Toplanma Alanları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.04.2025 - 12:15

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen deprem, megakentteki toplanma alanları sorununu yeniden gündeme getirdi. 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından toplanma alanları ve parklarda yaşanan yoğunluk, 'iğne atsan yere düşmeyecek' kalabalık fotoğrafları gündem oldu. Deprem tedirginliği nedeniyle vatandaşların birçoğu geceyi parklarda geçirdi. İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) ve İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) Kent Gündemi Araştırmaları 2024 raporunda çarpıcı veriler ve ifadeler yer aldı. İşte, İstanbul'da yapılaşmaya açılarak AVM olan toplanma alanları.

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İnşaat Mühendisleri Odası'nın (İMO) 2016 tarihli verilerine göre AVM ve konutların yükseldiği toplanma alanları şöyle:

İnşaat Mühendisleri Odası'nın (İMO) 2016 tarihli verilerine göre AVM ve konutların yükseldiği toplanma alanları şöyle:

Ali Sami Yen (Şişli), Ağaoğlu MyCity (Bahçelievler), Meydan AVM (Bahçelievler), Sahilpark Veliefendi (Zeytinburnu), Onaltı Dokuz (Zeytinburnu), Ora AVM (Bayrampaşa), Forum İstanbul (Zeytinburnu), Kiptaş ünalan Evleri (Üsküdar), TOKİ Avrupa Konutları (GOP), Ataköy Konakları (Bakırköy), Capacity AVM (Bakırköy), Selenium Plaza (Beşiktaş).

İMO’nun 2016 tarihli açıklamasında dönemin Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Ali Nasuh Mahruki’nin şu sözleri yer aldı:

'Depremden sonra 480 farklı nokta toplanma alam ilan edildi. Bu alanların yarısından fazlasını imara açtılar, AVM, rezidans, bina diktiler. Birilerinin bunlardan dolayı yargı önüne çıkıp hesap vermesi gerekir. Bu kadar toplanma alanını siz hangi yetkiyle imara açtınız? Kamuya, millete, devlete ihanet edildi, ceplerini doldurdular.'

Kaynak

İPA: En az 42 bin 200 kişinin deprem sonrası barınma ihtiyacını karşılayacak alanda 95 AVM bulunuyor.

İPA: En az 42 bin 200 kişinin deprem sonrası barınma ihtiyacını karşılayacak alanda 95 AVM bulunuyor.

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) 'Kent Gündemi Araştırmaları 2024' tarihli raporuna göre 20092-2023 yılları arasında 15 bin 304 hektar olan askeri alanların yüzde 21’inin statüsü kaldırıldı. Askeri alan statüsü kaldırılan alanların yüzde 10.4’ü konut, yüzde 6.4’ü ticaret-konut-turizm, yüzde 1’i ise sanayi olarak planlandı. Planlanan alanlarda yapımı bitenlerin yüzde 96.5’i konut alanlarından oluşuyor. İPA'nın raporunda şu ifadeler yer aldı:

'En az 42 bin 200 kişinin deprem sonrası barınma ihtiyacını karşılayacak alanda 95 AVM bulunuyor.

İstanbul, Türkiye nüfusunun yüzde 19.13’ünü barındırmaktadır. Buna karşılık ise Türkiye’deki tüm AVM’lerin yüzde 29.75’i İstanbul’da bulunmaktadır. 

İstanbul’da en az 42 bin 200 kişinin deprem sonrası barınma ihtiyacını karşılayabileceği büyüklükteki toplam alanda 95 adet 20 bin metrekare ve üstü AVM bulunmaktadır.'

Kaynak

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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