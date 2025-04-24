İstanbul’da Yapılaşmaya Açılarak AVM Olan Toplanma Alanları
İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen deprem, megakentteki toplanma alanları sorununu yeniden gündeme getirdi. 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından toplanma alanları ve parklarda yaşanan yoğunluk, 'iğne atsan yere düşmeyecek' kalabalık fotoğrafları gündem oldu. Deprem tedirginliği nedeniyle vatandaşların birçoğu geceyi parklarda geçirdi. İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) ve İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) Kent Gündemi Araştırmaları 2024 raporunda çarpıcı veriler ve ifadeler yer aldı. İşte, İstanbul'da yapılaşmaya açılarak AVM olan toplanma alanları.
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İnşaat Mühendisleri Odası'nın (İMO) 2016 tarihli verilerine göre AVM ve konutların yükseldiği toplanma alanları şöyle:
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İPA: En az 42 bin 200 kişinin deprem sonrası barınma ihtiyacını karşılayacak alanda 95 AVM bulunuyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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