İstanbul’da Yapılaşmaya Açılarak AVM Olan Toplanma Alanları

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) 'Kent Gündemi Araştırmaları 2024' tarihli raporuna göre 20092-2023 yılları arasında 15 bin 304 hektar olan askeri alanların yüzde 21’inin statüsü kaldırıldı. Askeri alan statüsü kaldırılan alanların yüzde 10.4’ü konut, yüzde 6.4’ü ticaret-konut-turizm, yüzde 1’i ise sanayi olarak planlandı. Planlanan alanlarda yapımı bitenlerin yüzde 96.5’i konut alanlarından oluşuyor. İPA'nın raporunda şu ifadeler yer aldı:

'En az 42 bin 200 kişinin deprem sonrası barınma ihtiyacını karşılayacak alanda 95 AVM bulunuyor.

İstanbul, Türkiye nüfusunun yüzde 19.13’ünü barındırmaktadır. Buna karşılık ise Türkiye’deki tüm AVM’lerin yüzde 29.75’i İstanbul’da bulunmaktadır.

İstanbul’da en az 42 bin 200 kişinin deprem sonrası barınma ihtiyacını karşılayabileceği büyüklükteki toplam alanda 95 adet 20 bin metrekare ve üstü AVM bulunmaktadır.'

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