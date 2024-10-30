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"Estetik mi Olmuş?": Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen'in Son Haline Yorum Yağdı!

"Estetik mi Olmuş?": Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen'in Son Haline Yorum Yağdı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
30.10.2024 - 09:24

Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci seçilen İdil Bilgen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Instagram'dan paylaştığı pozuyla kutladı. Bilgen'in kırmızılar içindeki hali yarışmadaki görüşünüşünden çok farklı bulununca yorum yağdı.

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Her sene olduğu gibi bu sene de Türkiye'nin tescilli güzellerinin seçildiği Miss Turkey 2024 yarışmasının finalinde tacın sahibi İdil Bilgen olmuştu.

Her sene olduğu gibi bu sene de Türkiye'nin tescilli güzellerinin seçildiği Miss Turkey 2024 yarışmasının finalinde tacın sahibi İdil Bilgen olmuştu.

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan yeni Türkiye güzelimizin babasının da ülke çapında tanınan bir büyükelçi olduğu öğrenilmişti.

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan yeni Türkiye güzelimizin babasının da ülke çapında tanınan bir büyükelçi olduğu öğrenilmişti.

Detayları burada vermiştik:

Kendisine gelen yoğun eleştirilere sessiz kalmayan Bilgen "Bence çok yanlış bir algı var ülkemizde. Bu güzellik yarışması sadece fiziksel görünümünüzü kapsamıyor" diyerek devam etmişti:

Kendisine gelen yoğun eleştirilere sessiz kalmayan Bilgen "Bence çok yanlış bir algı var ülkemizde. Bu güzellik yarışması sadece fiziksel görünümünüzü kapsamıyor" diyerek devam etmişti:

'Aslında Miss World yarışması çok donanımlı, eğitimli ve güzel kadınları seçiyor ve onlar yarışıyor. İç, beynin güzelliği, duruşu, zarafeti, dil bilgisi ve kendini taşıma şekliyle var olan kadınlar güzel olarak göründüğü için... Güzellik bir bütündür. '

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan güzel geçtiğimiz günlerde Bingöl Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanmış ancak görev süresi başlamasına rağmen ortalıkta görünmemişti.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan güzel geçtiğimiz günlerde Bingöl Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanmış ancak görev süresi başlamasına rağmen ortalıkta görünmemişti.

Her paylaşımıyla ayrı bir dikkat çeken İdil Bilgen, önceki gün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kırmızı elbiseli bir karesiyle kutladı.

Her paylaşımıyla ayrı bir dikkat çeken İdil Bilgen, önceki gün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kırmızı elbiseli bir karesiyle kutladı.

Paylaşımını da 'Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Cumhuriyeti bize armağan eden tüm kahramanlarımızı saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Cumhuriyetin sağladığı ayrıcalıkla; ben İdil Bilgen, bir Türk kadını, idealist bir hekim ve ülkesini temsil etmeye gönüllü bir Türkiye Güzeli olarak, Atam’ın gösterdiği yolda ilerlemeye söz veriyorum. Cumhuriyetimiz ilelebet var olacaktır. Ne mutlu Türküm diyene!' notunu düştü.

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Tescilli güzel İdil Bilgen bu haliyse kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Yarışmadaki haline göre farklı göründüğü düşünülen Bilgen hakkında estetik ve shop iddiaları aldı başını yürüdü.

Tescilli güzel İdil Bilgen bu haliyse kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Yarışmadaki haline göre farklı göründüğü düşünülen Bilgen hakkında estetik ve shop iddiaları aldı başını yürüdü.

Hadi gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçına beraber bakalım:

Hadi gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçına beraber bakalım:
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"Babaaaa ben Türkiye Güzeli olmak istiyoum!", " Tabii kızım hallederiz", "Babaaa Türkiye Güzeli seçtirttin ama beni güzel bulmuyorlar". " Estetik yaptırırız ... Devamını Gör