"Estetik mi Olmuş?": Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen'in Son Haline Yorum Yağdı!

Paylaşımını da 'Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Cumhuriyeti bize armağan eden tüm kahramanlarımızı saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Cumhuriyetin sağladığı ayrıcalıkla; ben İdil Bilgen, bir Türk kadını, idealist bir hekim ve ülkesini temsil etmeye gönüllü bir Türkiye Güzeli olarak, Atam’ın gösterdiği yolda ilerlemeye söz veriyorum. Cumhuriyetimiz ilelebet var olacaktır. Ne mutlu Türküm diyene!' notunu düştü.