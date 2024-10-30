"Estetik mi Olmuş?": Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen'in Son Haline Yorum Yağdı!
"Estetik mi Olmuş?": Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen'in Son Haline Yorum Yağdı!
Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci seçilen İdil Bilgen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Instagram'dan paylaştığı pozuyla kutladı. Bilgen'in kırmızılar içindeki hali yarışmadaki görüşünüşünden çok farklı bulununca yorum yağdı.
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Her sene olduğu gibi bu sene de Türkiye'nin tescilli güzellerinin seçildiği Miss Turkey 2024 yarışmasının finalinde tacın sahibi İdil Bilgen olmuştu.
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Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan yeni Türkiye güzelimizin babasının da ülke çapında tanınan bir büyükelçi olduğu öğrenilmişti.
Kendisine gelen yoğun eleştirilere sessiz kalmayan Bilgen "Bence çok yanlış bir algı var ülkemizde. Bu güzellik yarışması sadece fiziksel görünümünüzü kapsamıyor" diyerek devam etmişti:
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan güzel geçtiğimiz günlerde Bingöl Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanmış ancak görev süresi başlamasına rağmen ortalıkta görünmemişti.
Her paylaşımıyla ayrı bir dikkat çeken İdil Bilgen, önceki gün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kırmızı elbiseli bir karesiyle kutladı.
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Tescilli güzel İdil Bilgen bu haliyse kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Yarışmadaki haline göre farklı göründüğü düşünülen Bilgen hakkında estetik ve shop iddiaları aldı başını yürüdü.
Hadi gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçına beraber bakalım:
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"Babaaaa ben Türkiye Güzeli olmak istiyoum!", " Tabii kızım hallederiz", "Babaaa Türkiye Güzeli seçtirttin ama beni güzel bulmuyorlar". " Estetik yaptırırız ... Devamını Gör