Evliliğe İlk Adımı Attı: Sihirli Annem'in 'Çilek'i Zeynep Özkaya'nın İstemesinden İlk Görüntüler Geldi!
Evliliğe İlk Adımı Attı: Sihirli Annem'in 'Çilek'i Zeynep Özkaya'nın İstemesinden İlk Görüntüler Geldi!
Çocukluğumuzun sevilen yapımlarından Sihirli Annem'de 'Çilek'i canlandıran Zeynep Özkaya, geçtiğimiz aylarda sevgilisinden evlilik teklifi almıştı. Dün evlilik yolunda ilk adımı atan Özkaya'nın kız istemesinden ilk kareler de geldi.
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Küçükken hepimizin ayıla bayıla izlediği, hikayesiyle yüreklerimizi sıcacık yapan yapımlardan biri de 2000'li yılların başında yayınlanan Sihirli Annem dizisidir.
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Her bir karekteriyle hala hafızalarımızın bir köşesinde yer eden yapımın en tatlı çocuk oyuncularından biri de 'Çilek'i canlandıran Zeynep Özkaya'ydı elbette.
Özkaya'nın finalinin üzerinden yıllar geçse de dizideki ablası 'Ceren'i canlandıran Gizem Güven'le dostluğunu devam ettirmesi de bizleri geçmişe götürüyor adeta.
2021 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nü bitiren Özkaya son dönemlerde güzelliği kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da öne çıkıyor.
Kendisini gündeme getiren konular bunlarla da kalmıyor tabii. Gönüllerin Çilek'i aşk hayatıyla da gözleri üzerine çekiyor.
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Ünlü oyuncu geçtiğimiz ağustos ayında yaklaşık 8 yıl önce tanıştığı sevgilisi Oğulcan Can'dan evlilik teklifi almıştı.
O günden sonra kız isteme ve nişan hazırlıkları konusunda kolları sıvayan Zeynep Özkaya önceki akşam evlilik yolundaki ilk adımını attı.
Sevgilisi Oğulcan'la mutlu bir hayatın başlangıcını yapan Özkaya, özel gününden kareleri "Kız istemeden ilk fotiler geldi heyecandan ölüyordum ama her şey o kadar güzel ve huzurlu oldu ki🥹 Artık ilk aşamayı atlattık haftaya söz ve nişan yemeğimiz var birlikte nicelerine aşkım benim" notuyla paylaştı.
Zeynep Özkaya'nın yırtmaç detaylı beyaz elbisesi de görenleri adeta mest etti... 🧿
Şık ve zarif detaylarla dolu istemenin ilk karelerine de sosyal medyadan birçok yorum geldi elbette.
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Bizler de Zeynep ve Oğulcan ikilisine ömür boyu mutluluklar diliyoruz... ❤️🧿
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