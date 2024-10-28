Tolgahan Sayışman'ın Güzeller Güzeli Eşi Almeda Abazi Apar Topar Ameliyata Alındı: Sorun Ortaya Çıktı!

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; sevilen oyuncu Tolgahan Sayışman’ın biricik eşi Almeda Abazi, yaşadığı ciddi sağlık sorunu nedeniyle adeta ölümden döndü. Acil ameliyata alınan ünlü modelin rahatsızlığı da belli oldu.