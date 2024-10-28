Tolgahan Sayışman'ın Güzeller Güzeli Eşi Almeda Abazi Apar Topar Ameliyata Alındı: Sorun Ortaya Çıktı!
Tolgahan Sayışman'ın Güzeller Güzeli Eşi Almeda Abazi Apar Topar Ameliyata Alındı: Sorun Ortaya Çıktı!
Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; sevilen oyuncu Tolgahan Sayışman’ın biricik eşi Almeda Abazi, yaşadığı ciddi sağlık sorunu nedeniyle adeta ölümden döndü. Acil ameliyata alınan ünlü modelin rahatsızlığı da belli oldu.
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İki yıllık birlikteliklerini 2017 yılında nikahla taçlandıran Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden.
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İki dünya tatlısı çocuklarıyla mutlu bir aile yaşantısı sürüp hem gözden uzak hem de yakın olmayı başarabilen ikili bu kez sevenlerini korkutan bir haberle gündeme geldi.
Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde Boğaz hattındaki evlerini Beykoz'a taşıyan Almeda Abazi aniden başlayan ve dinmeyen şiddetli karın ağrılarıyla fenalaştı. Tolgahan'sa eşini apar topar hastaneye götürdü.
Hastanede yapılan tetkiklerin ardından durumun ciddi olduğu anlaşılıp acil olarak ameliyata alınan Almeda Abazi Sayışman'ın safra kesesi alındı.
Yakın zaman içinde sonra taburcu olan ünlü model Almeda Abazi’nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
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