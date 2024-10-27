Kerimcan Durmaz, Didem Soydan'la Gezerken Kızılcık Şerbeti'nin 'Metehan'ı Rahimcan Kapkap'a Denk Geldi!

Kerimcan Durmaz 'Didem Soydan ile Detoks Günü' videosu için yakın arkadaşı Samet Liçina ve Didem Soydan'la İstanbul sokaklarını turladı. Son mekana girerken Kızılcık Şerbeti'nin 'Metehan'ı Rahimcan Kapkap'a rastlayan Durmaz'ın sözleri herkesi kırdı geçirdi.