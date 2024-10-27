Kerimcan Durmaz, Didem Soydan'la Gezerken Kızılcık Şerbeti'nin 'Metehan'ı Rahimcan Kapkap'a Denk Geldi!
Kerimcan Durmaz, Didem Soydan'la Gezerken Kızılcık Şerbeti'nin 'Metehan'ı Rahimcan Kapkap'a Denk Geldi!
Kerimcan Durmaz 'Didem Soydan ile Detoks Günü' videosu için yakın arkadaşı Samet Liçina ve Didem Soydan'la İstanbul sokaklarını turladı. Son mekana girerken Kızılcık Şerbeti'nin 'Metehan'ı Rahimcan Kapkap'a rastlayan Durmaz'ın sözleri herkesi kırdı geçirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri olan Kerimcan Durmaz, son dönemlerde yakın arkadaşı Samet Liçina'yla birlikte YouTube'a yoğunlaşmış durumda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem ülke içinde hem de yurt dışında çeşitli yerlere giden ikili bir yandan tarihi geziler yaparken bir yandan da o bölgeye has lezzetleri tadıyor.
Kerimcan ve Samet vlog çekerken zaman zaman birlikte gezse de bazen de ünlü isimleri videolarına konuk olarak alıyorlar.
Popüler fenomenlerin son konuğu da her adımıyla ayrı bir olay olan manken Didem Soydan oldu. Konsept olarak da 'Detoks Günü' seçildi.
Nişantaşı'nda birçok mekan gezen üçlünün videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken bir başka detay da dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mükemmel üçlü son durakları olan dondurmacıya geldiklerinde Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Metehan'ı canlandıran Rahimcan Kapkap'a denk geldi.
Kapkap'la sarılıp selamlaşan Kerimcan'ın "Babanın tüm yaptığı b*kları konuşacağız" demesi de herkesi kırdı geçirdi.
İşte o anlar...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın