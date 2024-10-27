Ruhsar'ın 'Gözüm Abla'sı Tuluğ Çizgen'in Bakım Evindeki Son Hali Sevenlerini Bir Hayli Duygulandırdı!
Ruhsar'ın 'Gözüm Abla'sı Tuluğ Çizgen'in Bakım Evindeki Son Hali Sevenlerini Bir Hayli Duygulandırdı!
'Perihan Abla', 'Ayrılsak da Beraberiz', 'Ruhsar' gibi birçok sayısız yapımda rol alan Tuluğ Çizgen'in son hali ortaya çıktı. Usta oyuncunun bakım evinden çekilen görüntüsü sevenlerini bir hayli duygulandırdı.
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Perihan Abla'nın 'Meraklı Melahat'i, Ruhsar’ın 'Gözüm Abla'sı, Ayrılsak da Beraberiz'in 'Mehveş'i, Cennet Mahallesi'nin 'Şenay'ı...
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Tuluğ Çizgen rol aldığı her yapımda canlandırdığı karakterle hafızalarımızın bir köşesine kazınmış usta oyuncularımızdan biri.
Kendisini son olarak 'Çılgın Dersane Üniversitede' filminin ardından katıldığı 2015'te yayınlanan 'Döndür Şansını' yarışmasıyla ekranlarda görmüştük.
O günden sonra sırra kadem basan Tuluğ Çizgen'in yaşamına bakım evinde devam ettiği biliniyordu. Usta oyuncunun son hali de geçtiğimiz ay bir seveninin kendisini ziyarete gitmesiyle ortaya çıktı.
Çizgen'i ziyaret eden hayranı birlikte verdikleri pozları da “Tuluğ Çizgen’i çok sağlıklı gördüm. İyi ki var” diyerek sosyal medyasında paylaştı.
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