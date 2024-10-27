Oğlu Harun'un Vefatından Sonra Sahneye Çıktığı İçin Linçlenen Safiye Soyman İlk Kez İçini Döktü!
Oğlu Harun'un Vefatından Sonra Sahneye Çıktığı İçin Linçlenen Safiye Soyman İlk Kez İçini Döktü!
Yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz'ün vefatının ardından sahnelere dönüp linç edilen Safiye Soyman sessizliğini bozdu. Tepkilere yanıt veren Soyman adeta içini döktü.
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Safiye Soyman, Ziya Akaröz'le evliliğinden dünyaya gelen ve 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz'ü geçtiğimiz temmuz ayında kaybetmişti.
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Adeta bebekler gibi baktığı oğluna olan yaklaşımı ve ilgisiyle ünlüler dünyasının örnek annelerinden sayılan Soyman'ın yaşadığı evlat acısı onu mahvetmişti.
Pamuklara sardığı oğlunu kaybeden, her açıklaması ve paylaşımıyla yürek yakan ünlü şarkıcının acı gününden bir süre sonra sahnelere dönmesiyse bir kesim tarafından ağır eleştirilmişti.
Soyman "Yorumları okudum. Bazıları çok acımasız. Anneliğimi kimse eleştiremez. Bunu yapanları Allah’a havale ediyorum. Acıyı kimin nasıl yaşadığı, taşıdığı bilinmez. Böyle bir acıda ahkam kesilmez" diyerek eleştirilere cevap vermişti.
Geçtiğimiz gün Aramızda Kalmasın'a konuk olan Safiye Soyman tepkilere bu kez ilk defa kamera karşısında yanıt verdi.
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"Oğlumun rahatsızlığı teşhis edildiğinde üzüntüden 2 yıl eve kapandım. Sonra tedavi masrafları için sahneye dönmek zorundaydım."
"Hastalıkla mücadele ettiğimiz 25 yıl boyunca her gün öldüm ama hiç belli etmedim. Eleştiriler beni çok üzdü. Ne çektiğimi biliyorlar mı?"
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