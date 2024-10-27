Soyadını Silmişti: Melis Sütşurup'tan Mustafa Sandal'dan Boşanacağı İddiası Sonrası İlk Açıklama!
Soyadını Silmişti: Melis Sütşurup'tan Mustafa Sandal'dan Boşanacağı İddiası Sonrası İlk Açıklama!
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; sosyal medyada soyadını silen Melis Sütşurup, Mustafa Sandal'la boşanacağı iddiaları sonrası ilk kez açıklama yaptı. Ünlü güzelin geçiştirme şekli 'Dedikodular doğru mu?' dedirtti.
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Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Mustafa Sandal, 2018 yılında Emina Jahovic’ten boşandıktan kısa süre sonra gönlünü Melis Sütşurup'a kaptırmıştı.
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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup ikilisi, üç yılı aşkın süredir yaşadıkları aşklarını 6 Haziran 2022 tarihinde Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği’nde nikahla taçlandırmıştı.
Roma'da bir ömür mutluluğa "Evet!" diyen çift, 11 Haziran'da da Marmaris'te ailelerinin ve dostlarının katıldığı bir düğün töreniyle mutluluklarını yaşamıştı.
Melis ve Mustafa ikilisinin 2 yıllık evliliklerinde çatırdamalar olduğu iddiasıysa kısa sürede gündem oldu. Akif Yaman'ın haberine göre, ünlü çift boşanma hazırlığına girdi.
Ayrılıkları konuşulan ikili hakkındaki spekülasyonların artmasındaki en önemli nedenlerden biri de Sütşurup'un, Mustafa Sandal'ın soyadını profilinden silmesi ve birlikte çekildiği fotoğrafları kaldırması oldu.
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Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, ayrılık dedikoduları sonrası ilk açıklamayı Melis Sütşurup yaptı.
Ünlü şarkıcıyla evliliğinde kriz çıktığı konuşulan Sütşurup ayrılık hakkındaki soruları "Şu an Londra'dayım. Mustafa konser için Viyana'ya gitti. Oğlum var yanımda" diyerek yanıtsız bıraktı.
Geçtiğimiz günlerde birlikte Londra'ya giden ikilinin, şiddetli bir tartışma yaşadığı iddiası da dikkat çekti.
Ünlü güzelin soruyu görmezden gelip yalanlamaması ise pek çok kişiye "Gerçekten ayrılmışlar" dedirtti. Bakalım Mustafa Sandal'dan bir açıklama gelecek mi?
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