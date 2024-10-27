Soyadını Silmişti: Melis Sütşurup'tan Mustafa Sandal'dan Boşanacağı İddiası Sonrası İlk Açıklama!

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; sosyal medyada soyadını silen Melis Sütşurup, Mustafa Sandal'la boşanacağı iddiaları sonrası ilk kez açıklama yaptı. Ünlü güzelin geçiştirme şekli 'Dedikodular doğru mu?' dedirtti.