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Alp Kırşan Yıllardır Ekranda Sunuculuk Yapan Bazı Ünlü İsimlere "Dinozorlar" Diyerek Fena Taş Attı!

Alp Kırşan Yıllardır Ekranda Sunuculuk Yapan Bazı Ünlü İsimlere "Dinozorlar" Diyerek Fena Taş Attı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
27.10.2024 - 09:26

Bir dönemin en sevilen sunucusu olan Alp Kırşan, modacı Pınar Kerimoğlu’na konuk oldu. Yine çok konuşulacak açıklamalara imza atan Kırşan, yıllardır ekranda sunuculuk yapan bazı isimlere büyük taş attı!

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Birçok dizi ve film rol alan Alp Kırşan bir dönemin unutulmaz sunucularından olmuştu. 2012-2017 yıllarında Yetenek Sizsiniz'i sunan Kırşan eğlenceli tavırlarıyla hafızalara kazınmıştı.

Birçok dizi ve film rol alan Alp Kırşan bir dönemin unutulmaz sunucularından olmuştu. 2012-2017 yıllarında Yetenek Sizsiniz'i sunan Kırşan eğlenceli tavırlarıyla hafızalara kazınmıştı.

Daha sonra da ekranların en sevilen yarışmalarından Survivor'ı sunmak üzere kamera karşısına geçmiş ve uzun sezonlar bu işe devam etmişti.

Daha sonra da ekranların en sevilen yarışmalarından Survivor'ı sunmak üzere kamera karşısına geçmiş ve uzun sezonlar bu işe devam etmişti.

En son 2018'de Survivor'u sunan Alp Kırşan o dönemden beri ekranlardan uzak desek yeridir. Kendisi artık kariyeriyle değil dünya tatlı aile yaşamıyla konuşuluyor.

En son 2018'de Survivor'u sunan Alp Kırşan o dönemden beri ekranlardan uzak desek yeridir. Kendisi artık kariyeriyle değil dünya tatlı aile yaşamıyla konuşuluyor.

2014’te Zeynep Dörtkardeşler ile samimi bir yuva kuran Kırşan, geçtiğimiz gün modacı Pınar Kerimoğlu’nun YouTube programına konuk oldu.

2014’te Zeynep Dörtkardeşler ile samimi bir yuva kuran Kırşan, geçtiğimiz gün modacı Pınar Kerimoğlu’nun YouTube programına konuk oldu.

Eski sunucu oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, uzun yıllardır ekranlarda sunuculuk yapmaktan vazgeçmeyen bazı ünlü isimleri "dinozorlar" diyerek fena hedef aldı.

Eski sunucu oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, uzun yıllardır ekranlarda sunuculuk yapmaktan vazgeçmeyen bazı ünlü isimleri "dinozorlar" diyerek fena hedef aldı.
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"Bu sektöre 30 yaşında girmişler, gelmişler 70 yaşına ve hala bir şeyler yapıp para kazanmamın peşindeler. Sanki ihtiyaçları varmış gibi" diyen Kırşan "Çekil ki yenisi gelsin" diyerek tepki gösterdi.

"Bu sektöre 30 yaşında girmişler, gelmişler 70 yaşına ve hala bir şeyler yapıp para kazanmamın peşindeler. Sanki ihtiyaçları varmış gibi" diyen Kırşan "Çekil ki yenisi gelsin" diyerek tepki gösterdi.

'Dinozorlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Ben çekildim yerime kim geldi? Murat geldi, bir tane daha sunucusu oldu Türkiye'nin. Ama bakıyorsun 45-50 yıldır bu işi yapıyorlar ve milletin önünü kesiyor bunlar, ekmek yedirmiyorlar.'

Kırşan'ın "Her şeyi zirvede bırakacaksın" demesi üzerine Kerimoğlu da "Sen o cesareti gösterdin" dedi. Alp Kırşan'ın el hareketi yaparak "Var mı yapabilecek, var mı? Yok ki!" demesi dikkatlerden kaçmadı.

Kırşan'ın "Her şeyi zirvede bırakacaksın" demesi üzerine Kerimoğlu da "Sen o cesareti gösterdin" dedi. Alp Kırşan'ın el hareketi yaparak "Var mı yapabilecek, var mı? Yok ki!" demesi dikkatlerden kaçmadı.

İşte o anlar...

Peki Alp Kırşan haklı mı? Bu konuşma sonrası sizin aklınıza kimler geldi? Hadi yorumlara...

Peki Alp Kırşan haklı mı? Bu konuşma sonrası sizin aklınıza kimler geldi? Hadi yorumlara...

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