Alp Kırşan Yıllardır Ekranda Sunuculuk Yapan Bazı Ünlü İsimlere "Dinozorlar" Diyerek Fena Taş Attı!

'Dinozorlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Ben çekildim yerime kim geldi? Murat geldi, bir tane daha sunucusu oldu Türkiye'nin. Ama bakıyorsun 45-50 yıldır bu işi yapıyorlar ve milletin önünü kesiyor bunlar, ekmek yedirmiyorlar.'