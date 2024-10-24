Hülya Avşar'la Neden Evlendi? Kaya Çilingiroğlu'nun Evlilik Hakkındaki İtirafı Çok Konuşulacak!
Hülya Avşar'la Neden Evlendi? Kaya Çilingiroğlu'nun Evlilik Hakkındaki İtirafı Çok Konuşulacak!
Bir YouTube programına konuk olan Kaya Çilingiroğlu geçmişine dair şaşırtan açıklamalarda bulundu. Hülya Avşar ile neden evlendiğini ilk kez itiraf eden Çilingiroğlu'nun sözleri kısa sürede gündeme oturdu.
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Şimdilerde TRT Spor'da spor yorumculuğu yapan Kaya Çilingiroğlu magazin dünyasının da önde gelen isimlerinden.
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Bunun en büyük nedenlerinin başında da kendisinin 1997 yılında Paris'te Hülya Avşar'la nikah masasına oturması sayılabilir.
O dönem herkesin en beğendiği çiftler arasına giren Hülya Avşar'la Kaya Çilingiroğlu'nun bu evliliğinden, 1998 yılında kızları Zehra dünyaya gelmişti.
Dönemin gözde ikilisi 2005'te Çilingiroğlu'nun Avşar kızını Feraye Tanyolaç ile aldattığı iddiaları sonrası boşanmıştı.
Feraye Tanyolaç ile 2009 yılında evlenen Çilingiroğlu'nun Hüseyin Kaya adında bir oğulları dünyaya gelmişti. İkili 2014'te de yollarını ayırmıştı.
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Aşk hayatıyla ara ara gündem olan spor yorumcusu geçtiğimiz haftalarda da Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nevide Çiçek'le aşk yaşadığı iddiası patlamıştı.
Geçtiğimiz gün bir YouTube programına konuk olan Çilingiroğlu, boşanmalarına rağmen hala arkadaş kaldığı Hülya Avşar ile neden evlendiğini ilk kez itiraf etti.
"İyi ki sevmiş ve evlenmişim. İyi ki çocuğum olmuş" diyen Çilingiroğlu'nun "Yeniden evlenir misiniz?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.
Kaya Çilingiroğlu "Asla düşünmüyorum ama biz ayrılamayız. Zaten ilk evliliğimizde de Zehra için evlenmiştim" diyerek itirafta bulundu.
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