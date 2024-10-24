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Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları Ankara'daki Terör Saldırısına Tepkisiz Kalmadı!

Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları Ankara'daki Terör Saldırısına Tepkisiz Kalmadı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
24.10.2024 - 12:00

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısına yönelik tepkiler büyüyor. Yalı Çapkını'nın 'Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları da yaşanan korkunç olaya sessiz kalmadı.

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Geçtiğimiz akşam Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ fabrikasına düzenlenen terör saldırısı sonucu 22 kişi yaralanırken 5 vatandaşımız şehit oldu.

Geçtiğimiz akşam Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ fabrikasına düzenlenen terör saldırısı sonucu 22 kişi yaralanırken 5 vatandaşımız şehit oldu.

Patlamanın ardından gelen silah seslerinden sonra bölgeye Özel Harekat Timleri gönderildi. Binlerce personelin sığınaklara yönlendirildiği olay ülkeyi ayağa kaldırdı.

Patlamanın ardından gelen silah seslerinden sonra bölgeye Özel Harekat Timleri gönderildi. Binlerce personelin sığınaklara yönlendirildiği olay ülkeyi ayağa kaldırdı.

Milyonlarca vatandaş gibi ünlü isimlerde bu korkunç saldırı sonrası tepkilerini göstermeye başladı.

Milyonlarca vatandaş gibi ünlü isimlerde bu korkunç saldırı sonrası tepkilerini göstermeye başladı.

Bu isimlerden biri de Yalı Çapkını dizisinde 'Kazım Ağa' karakterine hayat veren Diren Polatoğulları oldu.

Bu isimlerden biri de Yalı Çapkını dizisinde 'Kazım Ağa' karakterine hayat veren Diren Polatoğulları oldu.

Magazin Burada kameralarına açıklamada bulunan ünlü oyuncu, "'Bugün ne olacak?' diye uyanmak çok sıkıcı, çok üzücü. Bir yandan da hayat devam etmek zorunda. Ne olursa olsun terörü lanetliyoruz. Çok üzücü bir durum, bu bitsin artık ve güzel bir güne uyanalım" dedi.

Magazin Burada kameralarına açıklamada bulunan ünlü oyuncu, "'Bugün ne olacak?' diye uyanmak çok sıkıcı, çok üzücü. Bir yandan da hayat devam etmek zorunda. Ne olursa olsun terörü lanetliyoruz. Çok üzücü bir durum, bu bitsin artık ve güzel bir güne uyanalım" dedi.
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