Katarsis Sunucusu Gökhan Çınar Ankara'daki TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Nokta Atışı Bir Tepki Gösterdi

Ankara’da binlerce kişinin çalıştığı TUSAŞ fabrikasına dün akşam saatlerinde terör saldırısı düzenlendi. 5 vatandaşımızın şehit olduğu olay sonrası ülke ayağa kalkarken tepki gösteren isimlerden biri de Katarsis sunucusu klinik psikolog Gökhan Çınar oldu.