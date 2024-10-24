Katarsis Sunucusu Gökhan Çınar Ankara'daki TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Nokta Atışı Bir Tepki Gösterdi
Katarsis Sunucusu Gökhan Çınar Ankara'daki TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Nokta Atışı Bir Tepki Gösterdi
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Dün akşam, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ fabrikasına düzenlenen terör saldırısı ülkeyi ayağa kaldırdı.
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Korku dolu anlardan sonra maalesef ki 22 vatandaşımızın yaralanırken, 5 vatandaşımız da şehit oldu. Ülkemizin yüreği bir kez daha acıyla yandı.
Sosyal medya platformlarına getirilen erişim engelini dinlemeyen milyonlarca kişi oldu elbette. Herkes tepkisini kusarken ünlüler de ses yükseltti.
Yaşananlar karşısında tepkisini gizlemeyen isimlerden bir tanesi de Katarsis programının sunucusu uzman klinik psikolog Gökhan Çınar oldu.
Ülkemizde son dönemlerde yaşanan kan donduran olayların hepsine değinen Çınar, “Artık sadece lanetlemek yetmiyor. Sisteme ve güvenliğe ihtiyacımız var. Onun ötesinde yaptığımız her şey, sadece öfke ve yastan ibaret kalıyor” ifadelerini kullandı.
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İşte Gökhan Çınar'ın Magazin Burada kameralarına yaptıığı açıklama...
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