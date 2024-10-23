Dilan Polat'ı Sektöre Sokmuştu: Tutuklu Bulunan Neslim Güngen İlk Kez Mektup Yazarak Ateş Püskürdü!

Dilan Polat'ın kara para aklama davası sonrası başı yanan isimlerden biri olan Neslim Güngen, eşi İnanç Güngen dahil 17 kişiyle birlikte tutuklanmıştı. Suçsuz olduğunu iddia eden Neslim Güngen ilk kez cezaevinden yazdığı mektubu sosyal medyasından paylaştırdı!