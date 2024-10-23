Dilan Polat'ı Sektöre Sokmuştu: Tutuklu Bulunan Neslim Güngen İlk Kez Mektup Yazarak Ateş Püskürdü!
Dilan Polat'ı Sektöre Sokmuştu: Tutuklu Bulunan Neslim Güngen İlk Kez Mektup Yazarak Ateş Püskürdü!
Dilan Polat'ın kara para aklama davası sonrası başı yanan isimlerden biri olan Neslim Güngen, eşi İnanç Güngen dahil 17 kişiyle birlikte tutuklanmıştı. Suçsuz olduğunu iddia eden Neslim Güngen ilk kez cezaevinden yazdığı mektubu sosyal medyasından paylaştırdı!
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Aranızda Neslim Güngen adını daha önce duyanlar kadar duymayanlar da olabilir; önce çok kısaca kim olduğundan bahsedelim.
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Güngen, Dilan Polat'ı güzellik sektörü ile tanıştıran isim olarak tanınıyor. Kendisi de uzun yıllardır bu sektörde ve Polatgiller yüzünden başı yanmış fenomenlerden.
Dilan ve Engin Polat davasının başlamasından sonra okların kendisine de dönmesinin ardından sık sık açıklama yapan Güngen suçlamaların hiçbirini kabul etmemişti.
Şatafatlı hayat, isim yazılı plakalı lüks araçlar, gösterişli kombinler derken o dönem epey bir tepki çekip mal varlıklarına el konan fenomen 13 Temmuz'da tutuklanmıştı.
‘Kara para aklama’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Neslim ve İnanç Güngen'le birlikte 17 kişi cezaevine gönderilmişti.
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Tutuklandığı günden bu yana herhangi bir haber alınamayan Neslim Güngen, cezaevinden yazdığı mektubu sosyal medya hesabından paylaştırarak öfke kustu.
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