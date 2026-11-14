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'Kabe Örtüsü Kokusu' Reklamlarına Yasak Geldi

'Kabe Örtüsü Kokusu' Reklamlarına Yasak Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.11.2026 - 10:31
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Ticaret Bakanlığı, e-ticaret sitelerinde kutsal mekanların adını kullanarak satılan koku ürünlerinin reklamlarını durdurdu. 'Kabe örtüsü kokusu' ve 'Mescid-i Aksa kokusu' gibi ifadelerle yapılan tanıtımları inceleyen Reklam Kurulu, bu reklamların toplumun manevi hassasiyetlerini istismar ettiğine karar verdi.

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Bakanlık, kararı sosyal medyadan duyurdu: "Manevi değerlerimiz istismar edilemez"

Bakanlık, kararı sosyal medyadan duyurdu: "Manevi değerlerimiz istismar edilemez"

Karar, Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyuruldu. Paylaşımda, e-ticaret platformlarında manevi değer taşıyan isimlerin ürün pazarlamasında kullanılmasının Reklam Kurulu tarafından incelendiği ve inceleme sonunda reklamların durdurulmasına karar verildiği aktarıldı.

Bakanlık, manevi değerlerin, ticari kazanç uğruna istismar edilemeyeceğinin altını çizdi.

Kabe'nin yanı sıra Medine Ravza, Mescid-i Aksa ve Uhud isimleri de incelendi.

Kabe'nin yanı sıra Medine Ravza, Mescid-i Aksa ve Uhud isimleri de incelendi.

Reklam Kurulu'nun incelemesi yalnızca 'Kabe örtüsü kokusu' ifadesiyle sınırlı kalmadı. Kurul; Kabe, Medine Ravza, Mescid-i Aksa ve Uhud gibi Müslümanlar için büyük önem taşıyan mekan ve isimlerin ürün tanıtımında kullanılmasını ele aldı.

Değerlendirme sonucunda bu ifadelerle yürütülen tanıtımların mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. Kurul, söz konusu reklamların toplumun manevi hassasiyetlerini istismar ettiği görüşüne vardı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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