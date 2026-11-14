'Kabe Örtüsü Kokusu' Reklamlarına Yasak Geldi
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Ticaret Bakanlığı, e-ticaret sitelerinde kutsal mekanların adını kullanarak satılan koku ürünlerinin reklamlarını durdurdu. 'Kabe örtüsü kokusu' ve 'Mescid-i Aksa kokusu' gibi ifadelerle yapılan tanıtımları inceleyen Reklam Kurulu, bu reklamların toplumun manevi hassasiyetlerini istismar ettiğine karar verdi.
Bakanlık, kararı sosyal medyadan duyurdu: "Manevi değerlerimiz istismar edilemez"
Kabe'nin yanı sıra Medine Ravza, Mescid-i Aksa ve Uhud isimleri de incelendi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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