'Kabe Örtüsü Kokusu' Reklamlarına Yasak Geldi

Reklam Kurulu'nun incelemesi yalnızca 'Kabe örtüsü kokusu' ifadesiyle sınırlı kalmadı. Kurul; Kabe, Medine Ravza, Mescid-i Aksa ve Uhud gibi Müslümanlar için büyük önem taşıyan mekan ve isimlerin ürün tanıtımında kullanılmasını ele aldı.

Değerlendirme sonucunda bu ifadelerle yürütülen tanıtımların mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. Kurul, söz konusu reklamların toplumun manevi hassasiyetlerini istismar ettiği görüşüne vardı.