Taktı Sepeti Koluna Hadi Sanat Turuna: Kaynana Arzu Sabancı Gelini Nazlı Sabancı'yla Davette Boy Gösterdi
Taktı Sepeti Koluna Hadi Sanat Turuna: Kaynana Arzu Sabancı Gelini Nazlı Sabancı'yla Davette Boy Gösterdi
Özellikle son dönemlerde yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen gelin-kaynanaların başında Nazlı Sabancı ve Arzu Sabancı geliyor. Tüm gezmelere kayınvalidesi Arzu'yla giden Nazlı bu sefer annesini de alıp sanat turuna çıktı.
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2017 yılında aşk yaşamaya başlayıp 2021 yılında nikah masasına oturan Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı çift cemiyetin olduğu kadar magazinin de gözde ünlüleri haline geldi.
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Her adımı ve paylaşımıyla gözleri üzerine çeken Nazlı gelinle, Hacı'nın biricik anneciği Arzu Sabancı'nın ilişkisi yakın mercek altında.
Evlenmeden önce tüm Sabancı olma şartlarını yerine getirdiği söylenen Nazlı Sabancı'yla dobra kaynana Arzu Sabancı şu sıralar daha da yakınlar gibi görünüyor.
Yedikleri içtikleri, gezmeleri tozmaları ayrı gitmeyen gelin-kaynana bu kez de birlikte farklı bir etkinlikte boy gösterdi.
Sosyetik ikili, Tersane İstanbul'da düzenlenen Türkiye'nin uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul'un 19. edisyonunun ön izleme davetine katıldı.
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Gelin-kaynananın birlikte boy gösterdiği sanat dolu etkinlikte Nazlı Sabancı'nın eşi Hacı Sabacı ve annesi Güneş Sertkaya da vardı.
İki anneciğinin arasına girip poz veren Nazlı Sabancı o anları da kalp emojisiyle Instagram hesabından paylaşmayı unutmadı.
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