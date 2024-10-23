Rapçi Ero'nun Fenomen Sevgilisi Buse Korkmaz'ı "Kızım" Diyerek Sevmesi Tartışma Yarattı!

Bir süredir aşklarıyla sosyal medyayının ilgisini çeken rapçi Ero ve fenomen Zeynep Buse Korkmaz bir kez daha gündem oldu. Bu seferki konuysa; Ero'nun, sevgilisi Buse'yi 'kızım' diyerek sevmesi oldu. Sevgiliye söylenen 'Güzel kızım' kullanıcılar arasında tartışmaya neden oldu.