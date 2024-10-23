Rapçi Ero'nun Fenomen Sevgilisi Buse Korkmaz'ı "Kızım" Diyerek Sevmesi Tartışma Yarattı!
Rapçi Ero'nun Fenomen Sevgilisi Buse Korkmaz'ı "Kızım" Diyerek Sevmesi Tartışma Yarattı!
Bir süredir aşklarıyla sosyal medyayının ilgisini çeken rapçi Ero ve fenomen Zeynep Buse Korkmaz bir kez daha gündem oldu. Bu seferki konuysa; Ero'nun, sevgilisi Buse'yi 'kızım' diyerek sevmesi oldu. Sevgiliye söylenen 'Güzel kızım' kullanıcılar arasında tartışmaya neden oldu.
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Pek çoğumuzun Vine döneminden tanıdığı Zeynep Buse Korkmaz, son olarak katıldığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü programıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
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Son dönemlerde paylaşımları kadar aşkıyla da adından söz ettiren genç fenomen şu sıralar Ero'yla dolu dizgin bir ilişki yaşıyor.
Rap müziğin son dönemlerinde yükselişe geçen Ero da, KONTROL ve VVS gibi şarkılarıyla tanınan Fransa asıllı Türk rapçi.
Aşklarını sosyal medyadan sık sık takipçileriyle paylaşan ikili bu sefer de yeni bir paylaşıma gündeme damgasını vurdu.
Rapçi Ero'nun sevgilisi Buse Korkmaz'ı paylaşıp, "güzel kızım" diye sevmesi sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmaya neden oldu.
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Kimileri "kızım" diye hitap edilmesine bir hayli sinirlenirken, kimileri de bunu oldukça içten ve samimi buldu.
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