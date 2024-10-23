"Aşkın Hayranıyım" Demişti: Melis Sezen 8 Ay Önce Ayrıldığı Sevgilisi Atilla Bingöl'le Barıştı mı?
"Aşkın Hayranıyım" Demişti: Melis Sezen 8 Ay Önce Ayrıldığı Sevgilisi Atilla Bingöl'le Barıştı mı?
Melis Sezen, yaklaşık bir yıl birliktelik yaşadığı aşkı Atilla Bingöl ile 8 ay kadar önce ayrılmıştı. Takvim'de yer alan habere göre; 'Aşık olmak çok güzel' diyen ünlü oyuncunun eski sevgilisiyle barıştığı ileri sürüldü.
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Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Sadakatsiz dizisindeki 'Derin' rolüyle hayatımıza giren Melis Sezen magazin dünyasının önde gelen isimlerinden biri.
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Kariyeri, sosyal medya paylaşımları, tarz değişikliği, çılgınca dans edişleri derken her şeyiyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncunun özel hayatı da bir o kadar ön planda.
Kendisi, iş insanı Atilla Bingöl ile geçtiğimiz sene nisan ayında deli dolu bir aşk yaşamaya başlamıştı.
Tabii bu sürpriz aşk kısa sürede magazin gündemine damgasını vurmuştu. Aşklarını kamera karşısında yaşamaktan da çekinmemişlerdi.
Tatil pozlarından sonra bir anda ortalıktan kaybolan çiftin geçtiğimiz şubat ayında sessiz sedasız ayrılığı ortaya çıkmıştı.
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Geçtiğimiz günlerde İtalyan programı 'Verissimo'ya katılan güzel oyuncunun "Aşk çok güzel bir duygu, aşkın hayranıyım, aşık olmak ve sevilmek çok güzel. Kalbim sevgi dolu" demesi dikkat çekmişti.
Bu sözlerin ardından bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Takvim'de yer alan habere göre, Melis Sezen 8 ay önce ayrılığı Atilla Bingöl'le olan aşkına ikinci bir şans verdi.
İkiliden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Sizce bu geri dönüş gerçek mi, yoksa bir dedikodudan mı ibaret?
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