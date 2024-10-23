"Aşkın Hayranıyım" Demişti: Melis Sezen 8 Ay Önce Ayrıldığı Sevgilisi Atilla Bingöl'le Barıştı mı?

Melis Sezen, yaklaşık bir yıl birliktelik yaşadığı aşkı Atilla Bingöl ile 8 ay kadar önce ayrılmıştı. Takvim'de yer alan habere göre; 'Aşık olmak çok güzel' diyen ünlü oyuncunun eski sevgilisiyle barıştığı ileri sürüldü.