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Dünyaca Ünlü Fotoğrafçımız Mert Alaş, Spor Yapan Kim Kardashian ile Görüntülü 'Gossip'iyle Düşman Çatlattı!

Dünyaca Ünlü Fotoğrafçımız Mert Alaş, Spor Yapan Kim Kardashian ile Görüntülü 'Gossip'iyle Düşman Çatlattı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
22.10.2024 - 19:41

Dünya çapında büyük bir ün elde etmeyi başaran fotoğrafçı Mert Alaş, bu kez de Kim Kardashian'la görüntülü konuştuğu anları 'Gossip' notuyla paylaştı.

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Ünü ülke sınırlarını aşalı epey vakit olan Mert Alaş'ı tanıyanlarınız vardır. Kendisi Instagram hesabından yaptığı her paylaşımla dikkatleri üzerine çekiyor.

Ünü ülke sınırlarını aşalı epey vakit olan Mert Alaş'ı tanıyanlarınız vardır. Kendisi Instagram hesabından yaptığı her paylaşımla dikkatleri üzerine çekiyor.

Kendisi Adriana Lima, Kendall Jenner, Irına Shayk, Madonna, Naomi Campbell, Kate Moss, Jennifer Lopez gibi dünyaca ünlü isimlerle çalışıyor.

Kendisi Adriana Lima, Kendall Jenner, Irına Shayk, Madonna, Naomi Campbell, Kate Moss, Jennifer Lopez gibi dünyaca ünlü isimlerle çalışıyor.

Mert Alaş bu saydığımız ve daha sayamadığımız birçok yıldız isimle sadece iş arkadaşı olarak kalmıyor, gerçek arkadaşlık kuruyor.

Mert Alaş bu saydığımız ve daha sayamadığımız birçok yıldız isimle sadece iş arkadaşı olarak kalmıyor, gerçek arkadaşlık kuruyor.

Bu nedenle ülke çapında hep çok kişinin gıptayla baktığı bir isme dönüşen Alaş, bu sefer yeni paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Bu nedenle ülke çapında hep çok kişinin gıptayla baktığı bir isme dönüşen Alaş, bu sefer yeni paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Türk fotoğrafçı Mert Alaş, son olarak dünya çapında popüler olan Kim Kardashian ile görüntülü konuştuğu anları sosyal medyasından paylaştı.

Türk fotoğrafçı Mert Alaş, son olarak dünya çapında popüler olan Kim Kardashian ile görüntülü konuştuğu anları sosyal medyasından paylaştı.
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Bir yandan Mert Alaş'la sohbet eden yıldız bir yandan da sporunu yapmaya devam etti. O sırada ara ara poz kesmeyi de ihmal etmedi.

Bir yandan Mert Alaş'la sohbet eden yıldız bir yandan da sporunu yapmaya devam etti. O sırada ara ara poz kesmeyi de ihmal etmedi.

Mert Alaş, düşman çatlatan anlarını da "Kendi gözlerimle görmek zorundaydım. Dedikodu ve egzersiz" notuyla paylaştı.

Mert Alaş, düşman çatlatan anlarını da "Kendi gözlerimle görmek zorundaydım. Dedikodu ve egzersiz" notuyla paylaştı.

Pozları kısa sürede sosyal medyada gündem olan ünlü fotoğrafçı son olarak bu kareyi paylaşıp Kim Kardashian'ın doğum gününü kutladı.

Pozları kısa sürede sosyal medyada gündem olan ünlü fotoğrafçı son olarak bu kareyi paylaşıp Kim Kardashian'ın doğum gününü kutladı.

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