Kızı Selenay'la Pozu Tepki Toplayan Gökhan Çıra, Kendisine Ateş Püsküren Deniz Akkaya'ya İlk Kez Cevap Verdi!

Gökhan Çıra'nın Selin Ciğerci'yle beraber taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldiği iddia edilen kızı Selenay'la pozu tepkilerin odağı olmuştu. O dönemki yaşadıklarıyla Deniz Akkaya'nın da hedefine oturan Çıra, Pınar Kerimoğlu'nun programında ilk kez cevap verdi.