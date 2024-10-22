Kızı Selenay'la Pozu Tepki Toplayan Gökhan Çıra, Kendisine Ateş Püsküren Deniz Akkaya'ya İlk Kez Cevap Verdi!
Kızı Selenay'la Pozu Tepki Toplayan Gökhan Çıra, Kendisine Ateş Püsküren Deniz Akkaya'ya İlk Kez Cevap Verdi!
Gökhan Çıra'nın Selin Ciğerci'yle beraber taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldiği iddia edilen kızı Selenay'la pozu tepkilerin odağı olmuştu. O dönemki yaşadıklarıyla Deniz Akkaya'nın da hedefine oturan Çıra, Pınar Kerimoğlu'nun programında ilk kez cevap verdi.
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Selin Ciğerci'yle bir ayrıl bir barış şeklinde bir evlilik yürüten Gökhan Çıra son dönemlerin en dikkat çeken isimlerinden olmuştu.
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Ünlü ikilinin çalkantılı ilişkisinden geriye kalan şeyse Gökhan ve Selin'in taşıyıcı anne yoluyla sahip oldukları iddia edilen kızları Saadet Selenay olmuştu.
Eski futbolcu Gökhan Çıra'nın geçtiğimiz aylarda biricik kızı Selenay'la verdiği bu pozsa ortalığı ayağa kaldırmıştı.
Çıra'yı o dönem hedef tahtasına oturtan isimlerden biri de, uzun zamandır Selin Ciğerci'yle husumetli olan Deniz Akkaya olmuştu.
Akkaya, hem Twitter (X) hem de canlı yayınlar üzerinden ateş püskürmüş ve Çıra'yı "Soy bağı bozuluyor" diyerek topa tutmuştu.
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Geçtiğimiz günlerde Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan Gökhan Çıra, nasıl evlat sahibi olduğunu açıklarken Deniz Akkaya'ya ilk kez cevap verdi.
"Hatalıyım, o fotoğrafı paylaştığım için hatalıyım. Bu sadece bir hanımefendinin algısından" diyen Çıra, " Ya abla sen kızına neler yapmışsın bunu hepimiz gördük. Kendisi kızını aldırdı neler yaptı" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Gökhan Çıra sözlerini "Sadece işine yarayan fotoğrafı almışsın sen. Şorta iç çamaşırı demişsin. Bir saat önce spor salonunda şortla spor yapmışım. Ben o fotoğrafı hiçbir niyet yokken paylaştım. Hangi anne baba küçükken çocuğunu kucağına alıp oturtmadı?" diyerek tamamladı.
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