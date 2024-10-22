Kızı Melek Bal'ın Ciddi Sorunlarını İtiraf Eden Umut Akyürek Madde Bağımlılığını Terör Saldırısına Benzetti!
Kızı Melek Bal'ın Ciddi Sorunlarını İtiraf Eden Umut Akyürek Madde Bağımlılığını Terör Saldırısına Benzetti!
Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, 19 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul'un nasıl yasaklı maddeye başladığı üzerine açıklama yaptı. Madde bağımlılığını terör saldırısına benzeten Akyürek'in, Magazin Burada'ya verdiği röportaj dikkat çekti.
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Türk Sanat Müziği'nin sevilen seslerinden biri olan Umut Akyürek son günlerde kızı Melek Bal nedeniyle gündemde.
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"Madde kullanıyor hem de çok bilinçsizce. Tabii ki bilinçlisi olmaz ama adeta ölümüne" açıklamasında bulunup kızının geçirdiği kriz yüzünden kendisini odasına kilitleyen Akyürek yardım çağrısında bulunmuştu.
Umut Akyürek'in sosyal medyada kısa sürede ses getiren açıklamasından sonra kızı Melek Bal'dan gelen kelepçeli paylaşım da bir o kadar konuşulmuştu.
Madde bağımlılığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen kızı hastaneye yatırıldığı öğrenilen Akyürek, Magazin Burada'ya yeni açıklamalarda bulundu.
“Maddeye nasıl bulaştı çocuğumuz? Bulaşmaması imkansız gibi artık... Geleceğimizin teminatı gençlerimize tam anlamıyla bir terör saldırısıdır bu. Silahla, topla, tüfekle yapmıyorlar artık bu saldırıları.”
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İşte o anlar...
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