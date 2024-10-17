"Defalarca Boğazıma Sarıldı": Canlı Yayına Bağlanan Umut Akyürek Kızı Melek Bal'ın Kötü Halini Açıkladı!
"Defalarca Boğazıma Sarıldı": Canlı Yayına Bağlanan Umut Akyürek Kızı Melek Bal'ın Kötü Halini Açıkladı!
Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, 'madde bağımlısı' dediği kızı hakkındaki yardım çağrıları sonrası bir kısımdan eleştiri almıştı. Akyürek ve eşi Okan Ertuğrul kızları Melek Bal hakkında yeni açıklamalarda bulundu.
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Şarkıcı Umut Akyürek, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında takipçilerine seslenerek kızı hakkında yardım çağrısında bulunmuştu.
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Oktay Ertuğrul ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melek Bal hakkında, "Madde kullanıyor hem de çok bilinçsizce. Tabii ki bilinçlisi olmaz ama adeta ölümüne. Kontrolsüzce, o da psikiyatrik rahatsızlığından dolayı kendini frenleyemediği için korkunç boyutlara vardı iş" ifadelerini kullanmıştı.
Başına bir şey gelmesinden endişe ettikleri kızı Melek Bal'la yaşadıkları durumu paylaşan Akyürek bir kesim tarafından da 'aile içinde kalmalı' denilerek eleştirildi.
Bir annenin çaresizliğini gözler önüne seren Akyürek o paylaşımının ardından Aramızda Kalmasın'a konuk oldu. İlk kez açıklamada bulunan ünlü sanatçı, "8 yıldır evladımız için mücadele ediyoruz. Ülkede gençler arasında yaşanan son olaylardan sonra paylaşmak istedim. Bir anne olarak çaresizim" ifadelerini kullandı.
"Kızım bu illeti kullandığında zombi gibi oluyor. Bana ve babasına saldırıyor, defalarca boğazıma sarıldı" sözleriyle boğazları düğümleyen ünlü sanatçıdan "12 yaşında ilk hastaneye kaldırıldığında bir anne olarak hayatıma son vermek istedim" itirafı da geldi.
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Sosyal medyada kısa sürede ses getiren paylaşımın bir süre sonra silinmesi konusuna da değinen Ertuğrul "Umut Hanım'ı birçok kez ben ailenin reisi olarak engelledim. Dünkü açıklamalarını geri çekişi de benim yüzümdendir" dedi.
“Umut’u bugüne kadar ‘paylaşma’ diye ben engelledim. Dün de videoyu ben sildirdim. Keşke yapmasaydım. Herkes bilsin. Ve evlatlarımızı koruyalım."
İşte o anlar...
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