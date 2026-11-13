Kuzey Kore 78 Yıl Sonra Bayrağını Değiştirdi
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Kuzey Kore, 1948'de rejimin kurulmasından bu yana kullandığı ulusal bayrağında anayasal bir değişikliğe gitti. Pyongyang yönetiminin güncellediği anayasa metnine göre bayrağın en-boy oranı yeniden belirlendi. Renkler ve yıldız yerinde kalırken bayrak artık eskisine göre daha dolgun bir görünüme kavuşuyor.
Kuzey Kore bayrağının boyutu değişti.
Renkler ve kırmızı yıldız değişmedi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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