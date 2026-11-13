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Kuzey Kore 78 Yıl Sonra Bayrağını Değiştirdi

Kuzey Kore 78 Yıl Sonra Bayrağını Değiştirdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
13.11.2026 - 13:49
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Kuzey Kore, 1948'de rejimin kurulmasından bu yana kullandığı ulusal bayrağında anayasal bir değişikliğe gitti. Pyongyang yönetiminin güncellediği anayasa metnine göre bayrağın en-boy oranı yeniden belirlendi. Renkler ve yıldız yerinde kalırken bayrak artık eskisine göre daha dolgun bir görünüme kavuşuyor.

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Kuzey Kore bayrağının boyutu değişti.

Kuzey Kore bayrağının boyutu değişti.

Değişiklik, Kuzey Kore yönetiminin resmi internet portalı Naenara'da yayımlanan güncel anayasa metniyle gün yüzüne çıktı. Anayasanın 166. maddesinde tanımlanan ulusal bayrağın en-boy oranı uzun yıllar boyunca 1'e 2 olarak uygulanıyordu. Yeni düzenlemeyle bu oran 1'e 1,65 olarak belirlendi.

Pratikte bu, bayrağın eskisine göre biraz daha kısa ve daha dolgun bir dikdörtgene dönüşmesi anlamına geliyor. Bayrak oranı, ülkenin Eylül 2023'te yaptığı anayasa düzenlemesine kadar hiç değiştirilmemişti. Bayrağın tanımı doğrudan anayasada yer aldığı için ölçü değişikliği de anayasa metni üzerinden yapıldı.

Renkler ve kırmızı yıldız değişmedi.

Renkler ve kırmızı yıldız değişmedi.

Oran değişmesine karşın bayrağın tasarımına dokunulmadı. Ortadaki geniş kırmızı şerit, onu çevreleyen ince beyaz çizgiler, üstte ve altta yer alan mavi şeritler ve beyaz dairenin içindeki kırmızı beş köşeli yıldız aynen korunuyor.

Renklerin taşıdığı anlam da anayasada açıkça yazılı. Kırmızı şerit, 1910-1945 yılları arasındaki Japon sömürge yönetimine karşı verilen mücadelede hayatını kaybedenleri simgeliyor. Beyaz daire ve beyaz şeritler halkın lidere ve Kore İşçi Partisi'ne bağlılığını, mavi çizgiler ise egemenlik ve barış mücadelesini temsil ediyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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