Kuzey Kore 78 Yıl Sonra Bayrağını Değiştirdi

Değişiklik, Kuzey Kore yönetiminin resmi internet portalı Naenara'da yayımlanan güncel anayasa metniyle gün yüzüne çıktı. Anayasanın 166. maddesinde tanımlanan ulusal bayrağın en-boy oranı uzun yıllar boyunca 1'e 2 olarak uygulanıyordu. Yeni düzenlemeyle bu oran 1'e 1,65 olarak belirlendi.

Pratikte bu, bayrağın eskisine göre biraz daha kısa ve daha dolgun bir dikdörtgene dönüşmesi anlamına geliyor. Bayrak oranı, ülkenin Eylül 2023'te yaptığı anayasa düzenlemesine kadar hiç değiştirilmemişti. Bayrağın tanımı doğrudan anayasada yer aldığı için ölçü değişikliği de anayasa metni üzerinden yapıldı.