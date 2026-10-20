Kuzey Kore, Ölüm ve Koma İddialarının Ardından Kim Jong-un'un Fotoğraflarını Yayımladı
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Kuzey Kore devlet medyası, lider Kim Jong-un'un beyin kanaması geçirip komaya girdiği ve öldüğü yönündeki iddialardan kısa süre sonra yeni fotoğraflar yayımladı. Görüntülerde Kim'in eşi Ri Sol-ju ve kızı Kim Ju-ae ile birlikte Pyongyang'daki Ulusal Giyim ve Ayakkabı Fuarı'nı gezdiği görülüyor. Pyongyang ve Pekin yönetimleri ise iddialara doğrudan yanıt vermedi.
Kaynak: KCNA, New York Post, NK News, IBTimes
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Fotoğraflarda Kim, eşi ve kızıyla birlikte giyim ve ayakkabı fuarını geziyor.
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İddiaların kaynağı, ABD'de yaşayan Çinli muhalif Wanjun Xie'nin X paylaşımları olmuştu.
Fotoğrafların tam çekim zamanı bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.
Benzer bir söylenti 2020'de de yayılmış, Kim haftalar sonra yeniden görülmüştü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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