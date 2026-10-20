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Kuzey Kore, Ölüm ve Koma İddialarının Ardından Kim Jong-un'un Fotoğraflarını Yayımladı

Kuzey Kore, Ölüm ve Koma İddialarının Ardından Kim Jong-un'un Fotoğraflarını Yayımladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2026 - 08:32
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Kuzey Kore devlet medyası, lider Kim Jong-un'un beyin kanaması geçirip komaya girdiği ve öldüğü yönündeki iddialardan kısa süre sonra yeni fotoğraflar yayımladı. Görüntülerde Kim'in eşi Ri Sol-ju ve kızı Kim Ju-ae ile birlikte Pyongyang'daki Ulusal Giyim ve Ayakkabı Fuarı'nı gezdiği görülüyor. Pyongyang ve Pekin yönetimleri ise iddialara doğrudan yanıt vermedi.

Kaynak: KCNA, New York Post, NK News, IBTimes

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Fotoğraflarda Kim, eşi ve kızıyla birlikte giyim ve ayakkabı fuarını geziyor.

Fotoğraflarda Kim, eşi ve kızıyla birlikte giyim ve ayakkabı fuarını geziyor.

Kuzey Kore devlet medyası KCNA'nın yayımladığı fotoğraflarda Kim Jong-un, Pyongyang'da düzenlenen 2026 Ulusal Giyim ve Ayakkabı Fuarı'nda görülüyor. Yanında eşi Ri Sol-ju ve kızı Kim Ju-ae var. Kim'in çocuk ayakkabılarını incelediği, mankene giydirilmiş bir paltoya dokunduğu ve yetkililerle konuştuğu kareler yer alıyor.

Fuar 19 Ekim'de açıldı, fotoğraflar ise 20 Ekim'de yayımlandı. Fuarda 70 binden fazla giyim ürünü ve 170 binden fazla çift ayakkabı sergileniyor.

İddiaların kaynağı, ABD'de yaşayan Çinli muhalif Wanjun Xie'nin X paylaşımları olmuştu.

İddiaların kaynağı, ABD'de yaşayan Çinli muhalif Wanjun Xie'nin X paylaşımları olmuştu.

Çin Demokrasi Partisi lideri olduğunu söyleyen Wanjun Xie, 19 Ekim'de X'ten yaptığı paylaşımlarda Kim'in ağır bir beyin kanaması geçirip komaya girdiğini, Pekin'e götürüldüğünü ve orada öldüğünü öne sürmüştü. Xie ayrıca Çin'in Pyongyang'a 9 bin asker gönderdiğini ve yönetimin Kim Yo-jong'a geçtiğini iddia etmişti.

Bu iddiaların hiçbiri tıbbi kayıt, tanık ya da bağımsız bir kaynakla desteklenmedi. NK News, söylentilerin sosyal medyada otomatik hesaplarla da yayılmış olabileceğini aktardı. New York Post'un yorum talebine Kuzey Kore ve Çin hükümetlerinden ve Pekin'deki hastaneden yanıt gelmedi.

Fotoğrafların tam çekim zamanı bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

Fotoğrafların tam çekim zamanı bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

Fotoğraflar ölüm iddialarıyla çelişiyor ancak Kim'in sağlık durumuna dair kesin bir kanıt sunmuyor. Görüntülerin tam olarak ne zaman çekildiği de bağımsız olarak teyit edilemedi. Kuzey Kore yönetimi söylentilere doğrudan yanıt vermedi.

Kim, bundan önce 11 Ekim'de eşi ve kızıyla birlikte yeni açılan Ulusal Savunma Devrimi Müzesi'ni ziyaret etmişti. Güney Kore istihbarat servisi NIS ise 30 Eylül'de milletvekillerine Kim'in yaklaşık 140 kilo olduğunu ve kalp-damar hastalığı riski taşıdığını, ancak belirgin bir ciddi sağlık sorunu bulunmadığını aktarmıştı.

Benzer bir söylenti 2020'de de yayılmış, Kim haftalar sonra yeniden görülmüştü.

Benzer bir söylenti 2020'de de yayılmış, Kim haftalar sonra yeniden görülmüştü.

2020'de Kim'in haftalarca ortalıkta görünmemesi üzerine ölüm iddiaları yayılmış, eski sığınmacı ve sonradan Güney Kore milletvekili olan Ji Seong-ho 'yüzde 99' emin olduğunu söylemişti. Kim daha sonra bir gübre fabrikasının açılışında kamuoyu önüne çıkınca Ji yanlış iddiası için özür dilemişti.

Uzmanlar, bir liderin ölümü halinde devlet düzeyinde yas törenleri görüleceğine dikkat çekiyor. Şimdilik bu yönde bir gelişme yok.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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