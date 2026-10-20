Kuzey Kore, Ölüm ve Koma İddialarının Ardından Kim Jong-un'un Fotoğraflarını Yayımladı

Çin Demokrasi Partisi lideri olduğunu söyleyen Wanjun Xie, 19 Ekim'de X'ten yaptığı paylaşımlarda Kim'in ağır bir beyin kanaması geçirip komaya girdiğini, Pekin'e götürüldüğünü ve orada öldüğünü öne sürmüştü. Xie ayrıca Çin'in Pyongyang'a 9 bin asker gönderdiğini ve yönetimin Kim Yo-jong'a geçtiğini iddia etmişti.

Bu iddiaların hiçbiri tıbbi kayıt, tanık ya da bağımsız bir kaynakla desteklenmedi. NK News, söylentilerin sosyal medyada otomatik hesaplarla da yayılmış olabileceğini aktardı. New York Post'un yorum talebine Kuzey Kore ve Çin hükümetlerinden ve Pekin'deki hastaneden yanıt gelmedi.