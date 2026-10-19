Kim Jong-un'un Beyin Kanaması Geçirip Komaya Girdiği İddia Edildi: Pekin'e Götürüldüğü Öne Sürülüyor
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un (42) beyin kanaması geçirdiği, komaya girdiği ve tedavi için Çin'e götürüldüğü iddia edildi. İngiliz The Sun'ın aktardığı söylentilere göre Kim, Pekin'deki Peking Union Medical College Hastanesi'ne nakledildi; sosyal medyada bazı hesaplar ise liderin öldüğünü öne sürdü. Pyongyang ve Pekin yönetimlerinden olaya dair bir açıklama gelmedi.
Kaynak: The Sun, Geo News, London Business News
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İddiaların çıkış noktası, Çin Demokrasi Partisi Başkanı Wanjun Xie'nin X'te yaptığı paylaşım oldu.
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Kim, kamuoyu önünde en son 11 Ekim'de görüldü; o gün savunma müzesindeki füze sergisini gezmişti.
İddialar, 13 yaşındaki kızı Kim Ju-ae'yi de olası bir halef tartışmasının merkezine taşıdı.
Kız kardeşi Kim Yo-jong'un, yönetimi geçici olarak devralabileceği konuşuluyor.
Benzer bir söylenti 2020'de de ortalığı karıştırmış, Kim haftalar sonra yeniden ortaya çıkmıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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