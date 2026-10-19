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Kim Jong-un'un Beyin Kanaması Geçirip Komaya Girdiği İddia Edildi: Pekin'e Götürüldüğü Öne Sürülüyor

Kim Jong-un'un Beyin Kanaması Geçirip Komaya Girdiği İddia Edildi: Pekin'e Götürüldüğü Öne Sürülüyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.10.2026 - 21:20
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un (42) beyin kanaması geçirdiği, komaya girdiği ve tedavi için Çin'e götürüldüğü iddia edildi. İngiliz The Sun'ın aktardığı söylentilere göre Kim, Pekin'deki Peking Union Medical College Hastanesi'ne nakledildi; sosyal medyada bazı hesaplar ise liderin öldüğünü öne sürdü. Pyongyang ve Pekin yönetimlerinden olaya dair bir açıklama gelmedi.

Kaynak: The Sun, Geo News, London Business News

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İddiaların çıkış noktası, Çin Demokrasi Partisi Başkanı Wanjun Xie'nin X'te yaptığı paylaşım oldu.

İddiaların çıkış noktası, Çin Demokrasi Partisi Başkanı Wanjun Xie'nin X'te yaptığı paylaşım oldu.

Çin Demokrasi Partisi Başkanı Wanjun Xie, hafta sonu X hesabından yaptığı paylaşımda Kim'in ağır bir beyin kanaması geçirip komaya girdiğini öne sürdü. Xie'ye göre Peking Union Medical College Hastanesi'nden bir ekip Kuzey Kore'ye gönderildi, ardından Kim tedavi için Pekin'e götürüldü.

Xie bununla da yetinmedi: Kim'in 'durumunun ağırlığı nedeniyle' yaralarına yenildiğini ve hayatını kaybettiğini iddia etti. Başka bir kullanıcı ise cenazenin kamuoyuna duyurulmadan gizlice Kuzey Kore'ye geri götürüldüğünü yazdı. Xie'nin paylaşımlarında Çin'in Pyongyang'a 9 bin asker gönderdiği ve Halk Kurtuluş Ordusu Kuzey Tiyatro Komutanlığı'nın alarma geçtiği gibi iddialar da yer aldı. Bunların hiçbiri bağımsız kaynaklarca desteklenmedi.

Kim, kamuoyu önünde en son 11 Ekim'de görüldü; o gün savunma müzesindeki füze sergisini gezmişti.

Kim, kamuoyu önünde en son 11 Ekim'de görüldü; o gün savunma müzesindeki füze sergisini gezmişti.

Kuzey Kore devlet medyasının duyurduğuna göre Kim, 11 Ekim'de eşi Ri Sol-ju ve kızı Kim Ju-ae ile birlikte yeni açılan Ulusal Savunma Devrimi Müzesi'ni ziyaret etti. Gezide silah sergilerinin yanı sıra ABD'ye ulaşabildiği söylenen kıtalararası balistik füze de görülmüştü. Yayın tarihi itibarıyla lideri bir haftadır kimse görmemişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) ise 30 Eylül'de milletvekillerine yaptığı sunumda Kim'in yaklaşık 140 kilo olduğunu ve belirgin bir sağlık sorunu bulunmadığını aktarmıştı. Bazı haberlerde aynı raporun liderin kalp-damar hastalığı riskine dikkat çektiği de belirtiliyor. Rivayetlerin ardından Pyongyang da Pekin de ortaya atılan tedavi iddialarına yanıt vermedi.

İddialar, 13 yaşındaki kızı Kim Ju-ae'yi de olası bir halef tartışmasının merkezine taşıdı.

İddialar, 13 yaşındaki kızı Kim Ju-ae'yi de olası bir halef tartışmasının merkezine taşıdı.

Kim Ju-ae, geçen yıl babasıyla birlikte Çin'e yapılan devlet ziyareti dahil birçok üst düzey etkinlikte boy gösterdi. Son dönemde kamuoyu önünde giderek daha sık görülmesi, Kuzey Kore'nin olası varisi hakkındaki yorumları da artırmıştı.

Xie'nin iddialarına göre Çin'in Pyongyang'a asker göndermesinin amacı da tam olarak buydu: Ju-ae'nin başında olacağı bir halef rejimini istikrara kavuşturmak. Genç yaşı nedeniyle liderliğe ancak yaşı geldiğinde geçeceği, o zamana kadar ailenin başka isimlerinin öne çıkabileceği belirtiliyor.

Kız kardeşi Kim Yo-jong'un, yönetimi geçici olarak devralabileceği konuşuluyor.

Kız kardeşi Kim Yo-jong'un, yönetimi geçici olarak devralabileceği konuşuluyor.

38 yaşındaki Kim Yo-jong, son yıllarda rejimin en sert açıklamalarının sahibi olarak öne çıktı. Eski Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'a 'çenesini kapatmasını' söylemiş, onu 'çocukça' diye nitelemişti. ABD'nin Güney Kore'ye desteğini artırdığı 2023'te ise dönemin Başkanı Joe Biden için 'geleceği olmayan yaşlı adam' demişti.

The Sun'ın aktardığı bir kaynağa göre Kim Yo-jong, ağabeyinden bile daha sert bir yönetim kurabilir. Kim Jong-un'un 2013'te amcası Jang Song-thaek'i, 2017'de ise üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın Malezya'da sinir gazıyla öldürülmesini kapsayan iktidar geçmişi de bu senaryoyu daha da tartışmalı kılıyor.

Benzer bir söylenti 2020'de de ortalığı karıştırmış, Kim haftalar sonra yeniden ortaya çıkmıştı.

Benzer bir söylenti 2020'de de ortalığı karıştırmış, Kim haftalar sonra yeniden ortaya çıkmıştı.

2020'de de Kim'in haftalarca ortalıkta görünmemesi üzerine ölüm ve koma iddiaları yayılmıştı. O dönem Güney Kore'nin eski Cumhurbaşkanı'nın bir danışmanı, Çinli bir kaynağa dayanarak liderin komada olduğunu öne sürmüştü. Kim bir süre sonra kamuoyu önüne çıkarak bu söylentileri boşa çıkardı.

Bu kez de rivayetlerin tek dayanağı sosyal medya paylaşımları ve adı verilmeyen kaynaklar. Pyongyang'dan ya da Pekin'den resmî bir açıklama gelmedi; Kim'in önümüzdeki günlerde kamuoyu önüne çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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