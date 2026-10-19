Kim Jong-un'un Beyin Kanaması Geçirip Komaya Girdiği İddia Edildi: Pekin'e Götürüldüğü Öne Sürülüyor

Çin Demokrasi Partisi Başkanı Wanjun Xie, hafta sonu X hesabından yaptığı paylaşımda Kim'in ağır bir beyin kanaması geçirip komaya girdiğini öne sürdü. Xie'ye göre Peking Union Medical College Hastanesi'nden bir ekip Kuzey Kore'ye gönderildi, ardından Kim tedavi için Pekin'e götürüldü.

Xie bununla da yetinmedi: Kim'in 'durumunun ağırlığı nedeniyle' yaralarına yenildiğini ve hayatını kaybettiğini iddia etti. Başka bir kullanıcı ise cenazenin kamuoyuna duyurulmadan gizlice Kuzey Kore'ye geri götürüldüğünü yazdı. Xie'nin paylaşımlarında Çin'in Pyongyang'a 9 bin asker gönderdiği ve Halk Kurtuluş Ordusu Kuzey Tiyatro Komutanlığı'nın alarma geçtiği gibi iddialar da yer aldı. Bunların hiçbiri bağımsız kaynaklarca desteklenmedi.