Breaking Bad'in Hank'i Dean Norris'in Restoranı İflas Başvurusu Yaptı: 1,8 Milyon Dolarlık Borç Ortaya Çıktı
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Breaking Bad'in DEA ajanı Hank Schrader'ını canlandıran Dean Norris (63) ve eşi Bridget'in Kaliforniya'nın Temecula kentindeki Swing Inn Cafe'si, 25 Eylül'de Chapter 11 kapsamında iflas koruması başvurusu yaptı. Başvuru, restoranı işleten Main Street Eeeatery LLC adına ABD Merkez Kaliforniya İflas Mahkemesi'ne sunuldu; belgelerde yaklaşık 1,8 milyon dolarlık borca karşılık 147 bin 810 dolarlık varlık görünüyor. Başvuru Norris'in kişisel iflası değil, işletmesine ait; üstelik restoranın kapanması da gerekmiyor.
[Kaynak: Patch, SanDiegoVille, The Independent]
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Dean Norris ile eşi Bridget'in 2022'de devraldığı 99 yıllık Swing Inn Cafe, 1,8 milyon dolarlık borçla iflas korumasına başvurdu.
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Borcun 1,57 milyon dolarlık kısmı Byline Bank'a ait; işletme, 'yağmacı kredi' yapısını başvurunun gerekçeleri arasında gösterdi.
Norris, başvurunun ardından da hafta sonları restoranda müşterileri karşılamayı sürdürdü.
Haber, Norris'in dizideki yeğeni RJ Mitte'nin 34 yaşında hayatını kaybettiğinin duyurulduğu günlerde gündeme geldi.
Restoran 2027'de 100. yaşına girmeye hazırlanırken alacaklılar toplantısı 28 Ekim'de yapılacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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