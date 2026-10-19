Breaking Bad'in Hank'i Dean Norris'in Restoranı İflas Başvurusu Yaptı: 1,8 Milyon Dolarlık Borç Ortaya Çıktı

Patch'in incelediği mahkeme belgelerine göre toplam yükümlülük yaklaşık 1,8 milyon dolar, kayıtlı varlıklar ise 147 bin 810 dolar. Borcun en büyük kalemi, Byline Bank'a olan yaklaşık 1,57 milyon dolarlık teminatlı kredi. Alacaklılar arasında Bank Five Nine, Itria Ventures LLC, United First Capital Experts ve Kaliforniya Vergi ve Harç İdaresi de sayılıyor.

İşletme, başvuru gerekçeleri arasında 'yağmacı kredi' (predatory loan) olarak nitelediği bir finansman yapısını gösterdi.

Şirketin avukatı Michael Jay Berger oldu. 14 Ekim'de nakit teminat kullanımı ve başvuru öncesi bazı maaş ödemelerine ilişkin talepler mahkemeye sunuldu.