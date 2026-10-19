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Breaking Bad'in Hank'i Dean Norris'in Restoranı İflas Başvurusu Yaptı: 1,8 Milyon Dolarlık Borç Ortaya Çıktı

Breaking Bad'in Hank'i Dean Norris'in Restoranı İflas Başvurusu Yaptı: 1,8 Milyon Dolarlık Borç Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.10.2026 - 20:52
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Breaking Bad'in DEA ajanı Hank Schrader'ını canlandıran Dean Norris (63) ve eşi Bridget'in Kaliforniya'nın Temecula kentindeki Swing Inn Cafe'si, 25 Eylül'de Chapter 11 kapsamında iflas koruması başvurusu yaptı. Başvuru, restoranı işleten Main Street Eeeatery LLC adına ABD Merkez Kaliforniya İflas Mahkemesi'ne sunuldu; belgelerde yaklaşık 1,8 milyon dolarlık borca karşılık 147 bin 810 dolarlık varlık görünüyor. Başvuru Norris'in kişisel iflası değil, işletmesine ait; üstelik restoranın kapanması da gerekmiyor.

[Kaynak: Patch, SanDiegoVille, The Independent]

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Dean Norris ile eşi Bridget'in 2022'de devraldığı 99 yıllık Swing Inn Cafe, 1,8 milyon dolarlık borçla iflas korumasına başvurdu.

Dean Norris ile eşi Bridget'in 2022'de devraldığı 99 yıllık Swing Inn Cafe, 1,8 milyon dolarlık borçla iflas korumasına başvurdu.

Swing Inn Cafe, Old Town Temecula'daki 28676 Old Town Front Street adresinde, 1927'de Mother's Cafe adıyla açıldı. Yıllar içinde birkaç kez isim değiştirdi, en son Swing Inn olarak anılmaya başladı. Norris ve eşi Bridget, 20 yılı aşkın süredir yaşadıkları kente yatırım yapmak amacıyla mekânı Ağustos 2022'de devraldı. SanDiegoVille'e göre satın alma bedeli 1,3 milyon dolardı.

Çift, kahvaltı, burger ve sandviç menüsünün yanına Teksas usulü barbekü ekledi; brisket, kaburga ve çekilmiş domuz eti başlıca ürünler arasında. 

Chapter 11 evrakları, 6:26-bk-18050-EB numaralı dosya altında yargıç Edward K. Bernatavicius'a atandı. Başvuru, küçük işletmeler için hazırlanmış hızlandırılmış Subchapter V sürecinden yapıldı. Belgeleri, şirket adına Anne Bridget Norris imzaladı.

Borcun 1,57 milyon dolarlık kısmı Byline Bank'a ait; işletme, 'yağmacı kredi' yapısını başvurunun gerekçeleri arasında gösterdi.

Borcun 1,57 milyon dolarlık kısmı Byline Bank'a ait; işletme, 'yağmacı kredi' yapısını başvurunun gerekçeleri arasında gösterdi.

Patch'in incelediği mahkeme belgelerine göre toplam yükümlülük yaklaşık 1,8 milyon dolar, kayıtlı varlıklar ise 147 bin 810 dolar. Borcun en büyük kalemi, Byline Bank'a olan yaklaşık 1,57 milyon dolarlık teminatlı kredi. Alacaklılar arasında Bank Five Nine, Itria Ventures LLC, United First Capital Experts ve Kaliforniya Vergi ve Harç İdaresi de sayılıyor.

İşletme, başvuru gerekçeleri arasında 'yağmacı kredi' (predatory loan) olarak nitelediği bir finansman yapısını gösterdi.

Şirketin avukatı Michael Jay Berger oldu. 14 Ekim'de nakit teminat kullanımı ve başvuru öncesi bazı maaş ödemelerine ilişkin talepler mahkemeye sunuldu.

Norris, başvurunun ardından da hafta sonları restoranda müşterileri karşılamayı sürdürdü.

Norris, başvurunun ardından da hafta sonları restoranda müşterileri karşılamayı sürdürdü.

Patch'in aktardığına göre Norris, yağışlı geçen hafta sonuna rağmen kafede müşterileri karşılarken görüldü. SanDiegoVille ise oyuncunun son haftalarda Instagram'dan takipçilerini restorana davet eden paylaşımlar yaptığını, ancak bunları iflas başvurusuyla ilişkilendirmediğini kaydetti.

Temecula Belediye Meclisi üyesi Brenden Kalfus, 29 Eylül'de sosyal medyadan kahvaltı yaptığı mekânın haberini duyduğunu belirterek, 'Old Town'ın bu vazgeçilmezinin önünde daha pek çok iyi yıl olacağını umuyorum' dedi. Hafta sonları ayda en az bir kez kahvaltıya geldiğini söyleyen bir müşteri de yemeklerin ve servisin hep iyi olduğunu ifade etti.

Haber, Norris'in dizideki yeğeni RJ Mitte'nin 34 yaşında hayatını kaybettiğinin duyurulduğu günlerde gündeme geldi.

Haber, Norris'in dizideki yeğeni RJ Mitte'nin 34 yaşında hayatını kaybettiğinin duyurulduğu günlerde gündeme geldi.

Başvurunun gündeme gelmesi, Breaking Bad'in Walter White Jr.'ını canlandıran RJ Mitte'nin 34 yaşında hayatını kaybettiğinin açıklandığı günlere denk geldi. Norris, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yıkıldığını söyledi ve 'RJ ekranda benim oğlumu oynamadı ama sette küçük bir çocukken ona hep göz kulak oldum' dedi.

Dizide Mitte, Norris'in karakteri Hank'in yeğeni Walter Jr.'ı oynuyordu. Norris ve Mitte, en son 2014'te bir ödül töreninde Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn, Bob Odenkirk, Jonathan Banks ve Betsy Brandt ile birlikte sahneye çıkmıştı.

Restoran 2027'de 100. yaşına girmeye hazırlanırken alacaklılar toplantısı 28 Ekim'de yapılacak.

Restoran 2027'de 100. yaşına girmeye hazırlanırken alacaklılar toplantısı 28 Ekim'de yapılacak.

Restoranın kalıcı olarak kapanacağına dair bir açıklama yok. Subchapter V süreci, işletmenin faaliyetini sürdürürken borçlarını yeniden yapılandırmasına imkân tanıyor.

Süreçteki sıradaki durak 28 Ekim'deki alacaklılar toplantısı. Alacaklıların çoğunun talep bildirimi için son tarih ise 4 Aralık. Kafenin 2027'de 100. yılını kutlaması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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