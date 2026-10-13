Breaking Bad'deki Oğlu RJ Mitte'ye Veda Eden 'Walter White' Bryan Cranston Son Mesajlaşmalarını Anlattı!

Cranston paylaşımına 'bu satırları derin bir çaresizlikle yazıyorum' diyerek başladı. Anna Gunn'la birlikte ekrandaki 'anne baba' olarak Mitte'ye öğütler verdiklerini, ama genç oyuncunun bir ergen olarak bu tavsiyeleri bazen yaramazca görmezden gelip dersini zor yoldan aldığını anlattı. Mitte'nin koca bir dizinin yıldızlarından biri olmasına rağmen hâlâ bir çocuk olduğunu hatırlatan Cranston, ham bir çocuğun yavaş yavaş gerçekten iyi bir oyuncuya dönüşmesini izlediklerini yazdı. Mitte'nin kendi hayatına son verdiğini duymanın yıkıcı olduğunu söyleyen Cranston, 'Neden?' diye sordu. Birkaç hafta önce mesajlaştıklarını, yemek için ne zaman buluşabileceklerini konuştuklarını anlattı. O öğle yemeğinin Mitte'nin geleceğini değiştirip değiştirmeyeceğini bilemediğini, ama onu çok sevdiğini ve Breaking Bad'in ışıkları söndükten sonra da birlikte vakit geçirmekten keyif aldığını yazdı. Cranston 'Seni özleyeceğim oğlum' diyerek veda etti.