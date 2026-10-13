Breaking Bad'deki Oğlu RJ Mitte'ye Veda Eden 'Walter White' Bryan Cranston Son Mesajlaşmalarını Anlattı!
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Breaking Bad'de Walter White'ı canlandıran Bryan Cranston, ekrandaki oğlu RJ Mitte'nin ölümünün ardından Instagram'dan içini döktü. Mitte'ye 'tatlı oğlum' diye seslenen Cranston, aralarındaki son mesajlaşmanın birkaç hafta önce olduğunu ve buluşmak için gün aradıklarını açıkladı. Duygusal bir veda yayınlayan Bryan Cranston'ın 'Neden?' diye sorması yürekleri burktu.
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RJ Mitte 14 yaşında Breaking Bad'e katıldı, Walter White Jr. olarak ekranın sevilen yüzü oldu.
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Gelmiş geçmiş en başarılı yapımlardan biri olarak görülen Breaking Bad'de RJ Mitte'nin babası Walter White'ı canlandıran Bryan Cranston üzücü haberin ardından veda paylaşımı yaptı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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