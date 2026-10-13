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Breaking Bad'deki Oğlu RJ Mitte'ye Veda Eden 'Walter White' Bryan Cranston Son Mesajlaşmalarını Anlattı!

Breaking Bad'deki Oğlu RJ Mitte'ye Veda Eden 'Walter White' Bryan Cranston Son Mesajlaşmalarını Anlattı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 10:10
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Breaking Bad'de Walter White'ı canlandıran Bryan Cranston, ekrandaki oğlu RJ Mitte'nin ölümünün ardından Instagram'dan içini döktü. Mitte'ye 'tatlı oğlum' diye seslenen Cranston, aralarındaki son mesajlaşmanın birkaç hafta önce olduğunu ve buluşmak için gün aradıklarını açıkladı. Duygusal bir veda yayınlayan Bryan Cranston'ın 'Neden?' diye sorması yürekleri burktu.

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RJ Mitte 14 yaşında Breaking Bad'e katıldı, Walter White Jr. olarak ekranın sevilen yüzü oldu.

RJ Mitte 14 yaşında Breaking Bad'e katıldı, Walter White Jr. olarak ekranın sevilen yüzü oldu.

RJ Mitte, Walter White'ın oğlu Walter Jr.'ı oynadığı Breaking Bad'e daha 14 yaşındayken katıldı. Pilot bölümün çekimleri 2007'nin şubat ayında başladığında genç oyuncu henüz çok hamdı, ama set boyunca dizinin sevilen yüzlerinden biri haline geldi.

Serebral palsi ile doğan Mitte, bu durumu hiçbir zaman bahane etmedi ve yoğun çekim programının altından kararlılıkla kalktı. Dizideki deneyimini engelli oyuncuların hakları için kullandı, engelli topluluğuna destek veren bir hayır kurumunun başına geçti. Mitte'nin 34 yaşında kendi hayatına son verdiği, temsilcisi tarafından da doğrulandı.

Gelmiş geçmiş en başarılı yapımlardan biri olarak görülen Breaking Bad'de RJ Mitte'nin babası Walter White'ı canlandıran Bryan Cranston üzücü haberin ardından veda paylaşımı yaptı.

Gelmiş geçmiş en başarılı yapımlardan biri olarak görülen Breaking Bad'de RJ Mitte'nin babası Walter White'ı canlandıran Bryan Cranston üzücü haberin ardından veda paylaşımı yaptı.

Cranston paylaşımına 'bu satırları derin bir çaresizlikle yazıyorum' diyerek başladı. Anna Gunn'la birlikte ekrandaki 'anne baba' olarak Mitte'ye öğütler verdiklerini, ama genç oyuncunun bir ergen olarak bu tavsiyeleri bazen yaramazca görmezden gelip dersini zor yoldan aldığını anlattı. Mitte'nin koca bir dizinin yıldızlarından biri olmasına rağmen hâlâ bir çocuk olduğunu hatırlatan Cranston, ham bir çocuğun yavaş yavaş gerçekten iyi bir oyuncuya dönüşmesini izlediklerini yazdı. Mitte'nin kendi hayatına son verdiğini duymanın yıkıcı olduğunu söyleyen Cranston, 'Neden?' diye sordu. Birkaç hafta önce mesajlaştıklarını, yemek için ne zaman buluşabileceklerini konuştuklarını anlattı. O öğle yemeğinin Mitte'nin geleceğini değiştirip değiştirmeyeceğini bilemediğini, ama onu çok sevdiğini ve Breaking Bad'in ışıkları söndükten sonra da birlikte vakit geçirmekten keyif aldığını yazdı. Cranston 'Seni özleyeceğim oğlum' diyerek veda etti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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