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Yeşilçam'ın 'Kötü Adam'ı Nihat Ziyalan Hayatını Kaybetti

Yeşilçam'ın 'Kötü Adam'ı Nihat Ziyalan Hayatını Kaybetti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
12.10.2026 - 11:54
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Yeşilçam'da canlandırdığı kötü adam karakteriyle bilinen Nihat Ziyalan, 90 yaşında Avustralya-Sydney’de hayatını kaybetti.

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Oyuncu, şair ve yazar olarak bilinen Nihat Ziyalan 90 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu, şair ve yazar olarak bilinen Nihat Ziyalan 90 yaşında hayatını kaybetti.

1960 ve 1970'li yıllarda Türk sinemasında canlandırdığı karakterlerle Yeşilçam'ın bilinen isimlerinden biri olan ve Yılmaz Güney'in yakın dostu olduğu bilinen Nihat Ziyalan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Çoğunlukla kötü adam karakterlerine hayat veren Nihat Ziyalan, Avustralya'nın Sidney kentinde hayatını sürdürüyordu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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