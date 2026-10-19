Louvre Müzesi'nin Girişini Öğrenciler Kapattı: Müze Sabah Saatlerinde Açılamadı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Paris'teki Louvre Müzesi, 19 Ekim Pazartesi sabahı planlanan saatte kapılarını açamadı. Ecole du Louvre öğrencileri, Eylül ortasından beri süren lise öğrencileri protestolarına destek vermek ve polis şiddetini protesto etmek için müzenin girişlerini bloke etti. Müze yönetiminin AFP'ye aktardığına göre eyleme yaklaşık elli öğrenci katıldı. Sabah saatlerinde müzenin önüne gelen çok sayıda turist avluda bekledi. Eylem, Louvre'daki mücevher soygununun birinci yıldönümüne de denk geldi. Müzenin internet sitesinde ziyaretçilere kapıların bir öğrenci hareketi nedeniyle şimdilik kapalı olduğu duyuruldu; bir sendikaya göre müze en az öğlene kadar kapalı kalacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyaca ünlü eserlerin sergilendiği yapı sabah saatlerinde böyle kaydedildi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müze Yönetimi: Eylemin Müzeyle Doğrudan Bir Bağlantısı Yok
Eylem, Soygunun Birinci Yıldönümüne ve Süren Grev Sürecine Denk Geldi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın