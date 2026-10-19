Louvre Müzesi'nin Girişini Öğrenciler Kapattı: Müze Sabah Saatlerinde Açılamadı

Müze yönetimi, eylemin Ecole du Louvre öğrencileri tarafından yapıldığını ve müzeyle doğrudan bir ilgisi bulunmadığını açıkladı. Yönetime göre Louvre, öğrencilerin sesini duyurmak için bir 'yankı odası' olarak seçildi.

Sendikalar eylemin kimlerden oluştuğu konusunda farklı bilgiler verdi. CFDT, Güzel Sanatlar Okulu öğrencilerinin de eyleme katıldığını söyledi. CGT ise eylemi desteklediklerini ama içinde yer almadıklarını belirtti. Öğrencilerin girişte dağıttığı bildiride 'dünyanın en büyük müzesini kapattığımızı duyurmaktan gurur duyuyoruz' ifadesi yer aldı. Bildiride eylem, eğitim görme, çalışma ve özgürce yaşama hakkı mücadelesi olarak anlatıldı.

Müzenin kapıları saat 09.00'da açılamadı. Yeniden açılış için kesin bir saat verilmedi.