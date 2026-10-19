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Louvre Müzesi'nin Girişini Öğrenciler Kapattı: Müze Sabah Saatlerinde Açılamadı

Louvre Müzesi'nin Girişini Öğrenciler Kapattı: Müze Sabah Saatlerinde Açılamadı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.10.2026 - 14:20
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Paris'teki Louvre Müzesi, 19 Ekim Pazartesi sabahı planlanan saatte kapılarını açamadı. Ecole du Louvre öğrencileri, Eylül ortasından beri süren lise öğrencileri protestolarına destek vermek ve polis şiddetini protesto etmek için müzenin girişlerini bloke etti. Müze yönetiminin AFP'ye aktardığına göre eyleme yaklaşık elli öğrenci katıldı. Sabah saatlerinde müzenin önüne gelen çok sayıda turist avluda bekledi. Eylem, Louvre'daki mücevher soygununun birinci yıldönümüne de denk geldi. Müzenin internet sitesinde ziyaretçilere kapıların bir öğrenci hareketi nedeniyle şimdilik kapalı olduğu duyuruldu; bir sendikaya göre müze en az öğlene kadar kapalı kalacak.

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Dünyaca ünlü eserlerin sergilendiği yapı sabah saatlerinde böyle kaydedildi

Müze Yönetimi: Eylemin Müzeyle Doğrudan Bir Bağlantısı Yok

Müze Yönetimi: Eylemin Müzeyle Doğrudan Bir Bağlantısı Yok

Müze yönetimi, eylemin Ecole du Louvre öğrencileri tarafından yapıldığını ve müzeyle doğrudan bir ilgisi bulunmadığını açıkladı. Yönetime göre Louvre, öğrencilerin sesini duyurmak için bir 'yankı odası' olarak seçildi.

Sendikalar eylemin kimlerden oluştuğu konusunda farklı bilgiler verdi. CFDT, Güzel Sanatlar Okulu öğrencilerinin de eyleme katıldığını söyledi. CGT ise eylemi desteklediklerini ama içinde yer almadıklarını belirtti. Öğrencilerin girişte dağıttığı bildiride 'dünyanın en büyük müzesini kapattığımızı duyurmaktan gurur duyuyoruz' ifadesi yer aldı. Bildiride eylem, eğitim görme, çalışma ve özgürce yaşama hakkı mücadelesi olarak anlatıldı.

Müzenin kapıları saat 09.00'da açılamadı. Yeniden açılış için kesin bir saat verilmedi.

Eylem, Soygunun Birinci Yıldönümüne ve Süren Grev Sürecine Denk Geldi

Eylem, Soygunun Birinci Yıldönümüne ve Süren Grev Sürecine Denk Geldi

Öğrencilerin eylemi, Fransa'da son haftalarda büyüyen protesto dalgasının bir parçası. Lise öğrencilerinin hareketi Eylül ortasında başladı. Hayat pahalılığına karşı 17 Ekim'de yapılan ulusal gösteriler ise birçok kentte olaylı geçti. Louvre'daki eylem bu günden iki gün sonra geldi.

Müze için 19 Ekim ayrıca özel bir tarih: Louvre'da 19 Ekim 2025'te gerçekleşen büyük mücevher soygunundan tam bir yıl sonra yaşandı. Soygunun ardından müze çalışanları, çalışma koşulları ve ücretler nedeniyle greve gitmişti. Aralık 2025'te verilen grev ihbarı, Kültür Bakanlığı ile nihai bir anlaşmaya varılamadığı için resmen kaldırılmadı. Bu süreçte müzeye girişler birkaç kez aksadı.

Louvre'un girişleri daha önce de protestolar nedeniyle kapanmıştı. 2023'te emeklilik reformuna karşı eylem yapan müze personeli girişleri kapatmış, avluda uzun ziyaretçi kuyrukları oluşmuştu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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