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Louvre Müzesi'nde Yaşanan Soygunla İlgili Çarpıcı Bir İtiraf Geldi: Soygun Sipariş Usulü Yapılmış

Louvre Müzesi'nde Yaşanan Soygunla İlgili Çarpıcı Bir İtiraf Geldi: Soygun Sipariş Usulü Yapılmış

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.07.2026 - 21:37
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde Ekim 2025'te yaklaşık 88 milyon euro değerindeki tarihi mücevherlerin çalındığı soygunla ilgili soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Fransız gazetesi Le Monde'un ulaştığı sorgu tutanaklarına göre, gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde soygunun arkasındaki kişinin ele geçirilen mücevherlerle yetinmediğini ve 'daha fazlasını alabileceklerini' düşündüğünü anlattı.

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Ailelerinden endişe ettikleri için isim vermediler.

Ailelerinden endişe ettikleri için isim vermediler.

Yerel basında Abdoulaye N. ve Ghelamallah A. olarak adı geçen iki şüpheli, soruşturmayı yürüten sorgu hâkimlerine verdikleri ifadede, kimliğini açıklamadıkları bir 'müşterinin' yönlendirmesiyle Louvre Müzesi'nin Apollo Galerisi'ne girdiklerini söyledi. Zanlılar, söz konusu kişinin adını ailelerinin güvenliği nedeniyle paylaşmadıklarını ifade etti.

İfadelerde, galeriden Napolyon dönemine ait taçlar, taç süsleri, kolye, küpe ve broşlardan oluşan toplam sekiz tarihi mücevherin çalındığı belirtildi.

Ancak kaçış sırasında, Fransa İmparatoru III. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugénie'ye ait, değerli taşlarla süslü tarihi taç şüphelilerden birinin çantasından yere düştü ve büyük hasar gördü.

Sorguda hasar gören tacın fotoğrafı gösterilen Abdoulaye N., 'Evet, bendim. Çantamdan düştü. Yaptığımız doğru değildi, çok ciddi bir şeydi.' sözleriyle olayı kabul etti.

Soygundan memnun kalmamışlar.

Soygundan memnun kalmamışlar.

İfadesinde çalınan diğer mücevherleri organizasyonu yöneten kişiye teslim ettiklerini söyleyen Abdoulaye N., bu kişinin sonuçtan memnun kalmadığını belirtti. Zanlı, 'Memnun değildi. Daha fazlasını alabileceğimizi düşünüyordu.' ifadelerini kullandı.

Soruşturma dosyasına göre iki şüpheli, soygundan yalnızca iki ya da üç gün önce organizasyona dahil edildi. Hazırlık sürecinde kendilerine Apollo Galerisi'nde çekilmiş, Napolyon koleksiyonunun sergilendiği vitrinleri gösteren bir video izletildiği, ardından da 'Camları kırın ve vitrinlerin içindeki mücevherleri alın.' talimatının verildiği aktarıldı.

Geçmişte sosyal medyada tanınan ve motosiklet tutkusu ile bilinen Abdoulaye N., maddi sıkıntılar yaşadığı için teklifi kabul ettiğini anlattı. Şüpheli, soygundaki rolü karşılığında kendisine 15 bin ila 20 bin euro arasında ödeme vaat edildiğini, mücevherlerin satılması halinde bu miktarın daha da artırılmasının planlandığını söyledi.

Abdoulaye N. ayrıca, organizasyonu yöneten kişinin amacının tarihi mücevherleri elden çıkararak yüksek kazanç elde etmek olduğunu ifade etti.

Bazı soyguncular nereyi soyacaklarını bilmiyormuş.

Bazı soyguncular nereyi soyacaklarını bilmiyormuş.

Diğer şüpheli Ghelamallah A., başlangıçta hedefin Louvre Müzesi olduğunu bilmediğini, kendisine buranın Paris'te faaliyet gösteren bir kuyumcu olarak tanıtıldığını öne sürdü. Dünyaca ünlü müzeyi hedef aldığını bilseydi soyguna katılmayacağını savunan zanlı, kendisine 20 bin ila 25 bin euro arasında ödeme teklif edildiğini söyledi.

Şüphelilerin ifadelerine göre soygun, yalnızca üç dakika sürecek şekilde planlandı. Bir mobilya asansörüyle Apollo Galerisi'ne ulaşan zanlılar, pencereyi kırarak içeri girdi ve vitrinlerdeki tarihi mücevherleri aldı. Abdoulaye N., müzede kimsenin bulunmadığını, güvenlik görevlilerini uzaktan gördüklerini ve yakalanmamak için kısa sürede çıkmaları gerektiğini anlattı.

Her iki zanlı da çalınan mücevherlerin nerede olduğunu bilmediklerini öne sürerken, organizasyonu planlayan kişi veya olası diğer suç ortaklarının kimliklerini açıklamayı reddetti. Le Monde'un aktardığına göre soruşturmayı yürüten yetkililer, şüphelilerin üçüncü bir kişi adına hareket ettikleri yönündeki iddiayı henüz doğrulayamadı. Soruşturma devam ediyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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