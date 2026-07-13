Louvre Müzesi'nde Yaşanan Soygunla İlgili Çarpıcı Bir İtiraf Geldi: Soygun Sipariş Usulü Yapılmış

İfadesinde çalınan diğer mücevherleri organizasyonu yöneten kişiye teslim ettiklerini söyleyen Abdoulaye N., bu kişinin sonuçtan memnun kalmadığını belirtti. Zanlı, 'Memnun değildi. Daha fazlasını alabileceğimizi düşünüyordu.' ifadelerini kullandı.

Soruşturma dosyasına göre iki şüpheli, soygundan yalnızca iki ya da üç gün önce organizasyona dahil edildi. Hazırlık sürecinde kendilerine Apollo Galerisi'nde çekilmiş, Napolyon koleksiyonunun sergilendiği vitrinleri gösteren bir video izletildiği, ardından da 'Camları kırın ve vitrinlerin içindeki mücevherleri alın.' talimatının verildiği aktarıldı.

Geçmişte sosyal medyada tanınan ve motosiklet tutkusu ile bilinen Abdoulaye N., maddi sıkıntılar yaşadığı için teklifi kabul ettiğini anlattı. Şüpheli, soygundaki rolü karşılığında kendisine 15 bin ila 20 bin euro arasında ödeme vaat edildiğini, mücevherlerin satılması halinde bu miktarın daha da artırılmasının planlandığını söyledi.

Abdoulaye N. ayrıca, organizasyonu yöneten kişinin amacının tarihi mücevherleri elden çıkararak yüksek kazanç elde etmek olduğunu ifade etti.