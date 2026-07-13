Louvre Müzesi'nde Yaşanan Soygunla İlgili Çarpıcı Bir İtiraf Geldi: Soygun Sipariş Usulü Yapılmış
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde Ekim 2025'te yaklaşık 88 milyon euro değerindeki tarihi mücevherlerin çalındığı soygunla ilgili soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Fransız gazetesi Le Monde'un ulaştığı sorgu tutanaklarına göre, gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde soygunun arkasındaki kişinin ele geçirilen mücevherlerle yetinmediğini ve 'daha fazlasını alabileceklerini' düşündüğünü anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ailelerinden endişe ettikleri için isim vermediler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soygundan memnun kalmamışlar.
Bazı soyguncular nereyi soyacaklarını bilmiyormuş.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın