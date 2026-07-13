Michael Olise, Yıldız Futbolcuların Aksine Ayakkabı Sponsorluğu İmzalamıyor
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Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Michael Olise, gösterdiği performansla Ballon d'Or adayları arasında gösterilmesine rağmen dikkat çeken bir tercihiyle gündemde. Fransız oyuncunun herhangi bir krampon sponsorluğu anlaşması bulunmuyor.
Bunun arkasında ise özgürce tercih yapma isteği yatıyor.
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Performansı dev kulüplerin de markaların da ilgisini çekiyor.
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İstediği ayakkabıyı giymek için sözleşme imzalamıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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