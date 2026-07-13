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Michael Olise, Yıldız Futbolcuların Aksine Ayakkabı Sponsorluğu İmzalamıyor

Michael Olise, Yıldız Futbolcuların Aksine Ayakkabı Sponsorluğu İmzalamıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.07.2026 - 19:22
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Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Michael Olise, gösterdiği performansla Ballon d'Or adayları arasında gösterilmesine rağmen dikkat çeken bir tercihiyle gündemde. Fransız oyuncunun herhangi bir krampon sponsorluğu anlaşması bulunmuyor.

Bunun arkasında ise özgürce tercih yapma isteği yatıyor.

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Performansı dev kulüplerin de markaların da ilgisini çekiyor.

Performansı dev kulüplerin de markaların da ilgisini çekiyor.

Reading'de parlayan, ardından Crystal Palace'ta adını duyuran Olise, 2024 yazında yaklaşık 60 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu. İlk sezonunda Bundesliga şampiyonluğu yaşayan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 43 maçta 18 gol ve 29 asistlik performans sergileyerek Avrupa'nın en formda isimlerinden biri haline geldi.

Fransa milli takımının kupa yürüyüşünde de büyük pay sahibi olan Olise dünyanın gözünü çevirdiği bir isim artık. 

Böyle bir futbolcuya markalar da hayli ilgi gösteriyor. Ancak Olise bu markalara şimdilik mesafeli duruyor.

İstediği ayakkabıyı giymek için sözleşme imzalamıyor.

İstediği ayakkabıyı giymek için sözleşme imzalamıyor.

Olise'nin sponsorluk anlaşması yapmamasının nedeni ise oldukça basit. L'Équipe'e konuşan oyuncuya yakın bir kaynak, 'Hiçbir sponsorluğu yok, çünkü bununla hiç ilgilenmiyor.' ifadelerini kullandı.

Haberde, Olise'nin ticari anlaşmalardan ziyade rahatlığına ve kendi tercihine önem verdiği belirtildi.

Herhangi bir markaya bağlı olmadığı için Olise, istediği üreticinin istediği model kramponunu kullanabiliyor. Bu da onu, üst düzey futbolcular arasında oldukça sıra dışı bir konuma getiriyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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