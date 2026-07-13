Michael Olise, Yıldız Futbolcuların Aksine Ayakkabı Sponsorluğu İmzalamıyor

Reading'de parlayan, ardından Crystal Palace'ta adını duyuran Olise, 2024 yazında yaklaşık 60 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu. İlk sezonunda Bundesliga şampiyonluğu yaşayan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 43 maçta 18 gol ve 29 asistlik performans sergileyerek Avrupa'nın en formda isimlerinden biri haline geldi.

Fransa milli takımının kupa yürüyüşünde de büyük pay sahibi olan Olise dünyanın gözünü çevirdiği bir isim artık.

Böyle bir futbolcuya markalar da hayli ilgi gösteriyor. Ancak Olise bu markalara şimdilik mesafeli duruyor.