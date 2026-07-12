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Dünya Kupası'nda Yarı Final Maçları Öncesi Yapay Zekadan Şampiyonluk Tahmini

etiket Dünya Kupası'nda Yarı Final Maçları Öncesi Yapay Zekadan Şampiyonluk Tahmini

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.07.2026 - 23:34
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Dünya Kupası'nda nefesler tutuldu, gözler yarı finale çevrildi. Fransa-İspanya ve Arjantin-İngiltere eşleşmelerinin sonucunu merak edenler olarak bu kez işi yapay zekaya bıraktık. 

Peki yarı finalde sonuçlar ne olacak? Finalde kim kimi yenecek? İşte yapay zekanın verdiği çarpıcı cevaplar...

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Claude'un tercihi Fransa!

Claude'un tercihi Fransa!

Çeyrek final performanslarına bakarak bir tahmin denemesi yapayım:

Fransa - İspanya

Fransa, Mbappe-Dembele ikilisiyle Fas'ı rahat geçti (2-0), İspanya ise Belçika'ya karşı zorlandı ama Fabian Ruiz ve Merino ile 2-1'i buldu. İspanya'nın orta saha kontrolü (Pedri-Merino hattı) bu turnuvada üstün, ama Fransa'nın bireysel farkı (Mbappe 8 gol) maçı tek anda bitirebilecek güçte.

Tahminim: Fransa, 2-1 veya penaltılarla finale gidiyor. İspanya'nın oyun kurma üstünlüğü olacak ama Mbappe'nin dakika 60 sonrası açılan boşluklarda yakalayacağı bir-iki dokunuş İspanya'nın disiplinini kırabilir.

Arjantin - İngiltere

Arjantin, İsviçre'yi uzatmada 3-1 geçerken zorlandı, 10 kişi kalan rakibe rağmen normal sürede öne geçemedi — bu bir alarm işareti. İngiltere ise Norveç'e karşı Bellingham'ın iki golüyle (biri 93. dakikada) 2-1'lik dramatik bir galibiyet aldı; bu, karakter göstergesi.

Tahminim: Bu maç daha çekişmeli geçer, İngiltere 1-1'den sonra Bellingham'ın formuyla 2-1 kazanır. Messi hâlâ dekor kurucu ama Arjantin'in çeyrek finaldeki hantallığı, form yakalamış genç bir İngiltere karşısında pahalıya patlayabilir.

Final tahmini

Fransa - İngiltere, ve kupayı Fransa kaldırır — Mbappe'nin turnuva boyunca süren gol formu ve Fransa'nın son 3 Dünya Kupası'ndaki final deneyimi (2 final, 1 şampiyonluk) belirleyici olur diye düşünüyorum.

Gemini, bittiği söylenen GOAT tartışmalarına öldürücü darbeyi vuruyor.

Gemini, bittiği söylenen GOAT tartışmalarına öldürücü darbeyi vuruyor.

Yarı finale kalan dört takım da turnuva boyunca oldukça istikrarlı bir performans sergiledi. Ancak futbolun doğası gereği net bir sonuç öngörmek zor olsa da, mevcut form durumlarına göre genel beklentiler şöyle:

  • Fransa - İspanya: İki Avrupa devi arasındaki bu mücadelede taktiksel disiplin ön planda olacaktır. Fransa'nın hücum hattındaki çeşitliliği ve tecrübesi, İspanya'nın oyun kurma becerisiyle çatışacak. Fransa'nın bir adım daha yakın olduğu görüşü ağır basıyor.

  • İngiltere - Arjantin: Bu eşleşme turnuvanın en çok beklenen maçlarından biri. Arjantin, Lionel Messi liderliğinde kupa hedefine oldukça odaklanmış görünüyor. İngiltere ise güçlü kadrosuyla kupayı evine götürmeye kararlı. Arjantin'in turnuva tecrübesi bu tarz kritik eşleşmelerde onları hafif favori kılıyor.

Şampiyonluk Tahmini:

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Arjantin ve Fransa finalde karşılaşırsa, Arjantin'in sahip olduğu turnuva motivasyonu ve oyun disipliniyle kupayı kaldırmaya bir adım daha yakın olduğunu söyleyebiliriz.

ChatGPT, 2022'nin rövanşını Fransa'ya verdi.

ChatGPT, 2022'nin rövanşını Fransa'ya verdi.

2026 Dünya Kupası'nın yarı final eşleşmelerine bakıldığında en zorlu mücadelenin İspanya ile Fransa arasında geçeceğini düşünüyorum. İspanya topa daha fazla sahip olan, oyunu kontrol etmeyi seven bir takım. Fransa ise rakibine topu bırakıp geçiş hücumlarında çok etkili olabiliyor. Bu nedenle İspanya'nın oyun üstünlüğü kurmasına rağmen Fransa'nın bulacağı fırsatları daha iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Tahminim, Fransa'nın çekişmeli geçen mücadeleyi 2-1 kazanarak finale yükseleceği yönünde.

Diğer yarı finalde ise İngiltere ile Arjantin karşı karşıya gelecek. İngiltere turnuva boyunca oldukça dengeli bir performans sergiledi ancak Arjantin'in büyük maç tecrübesi ve baskı anlarında soğukkanlı kalabilmesi önemli bir avantaj. Bu nedenle normal süresi büyük ihtimalle eşitlikle tamamlanacak mücadelede Arjantin'in uzatmalarda bulacağı golle 2-1 kazanarak finale çıkacağını tahmin ediyorum.

Finalde ise futbolseverleri son yılların en dikkat çekici eşleşmelerinden biri bekleyebilir: Fransa - Arjantin. İki takım da yıldız oyunculara ve üst düzey kaliteye sahip olsa da Fransa'nın kadro derinliği, fizik gücü ve hücumdaki çeşitliliği bir adım önde görünüyor. Bu nedenle finali 2-1 kazanarak kupayı kaldıracak ekibin Fransa olacağını düşünüyorum.

Tahminime göre turnuvanın sıralaması ise şu şekilde oluşur: Fransa şampiyon, Arjantin ikinci, İngiltere üçüncü, İspanya ise turnuvayı dördüncü sırada tamamlar.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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