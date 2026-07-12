Dünya Kupası'nda Yarı Final Maçları Öncesi Yapay Zekadan Şampiyonluk Tahmini

Çeyrek final performanslarına bakarak bir tahmin denemesi yapayım:

Fransa - İspanya

Fransa, Mbappe-Dembele ikilisiyle Fas'ı rahat geçti (2-0), İspanya ise Belçika'ya karşı zorlandı ama Fabian Ruiz ve Merino ile 2-1'i buldu. İspanya'nın orta saha kontrolü (Pedri-Merino hattı) bu turnuvada üstün, ama Fransa'nın bireysel farkı (Mbappe 8 gol) maçı tek anda bitirebilecek güçte.

Tahminim: Fransa, 2-1 veya penaltılarla finale gidiyor. İspanya'nın oyun kurma üstünlüğü olacak ama Mbappe'nin dakika 60 sonrası açılan boşluklarda yakalayacağı bir-iki dokunuş İspanya'nın disiplinini kırabilir.

Arjantin - İngiltere

Arjantin, İsviçre'yi uzatmada 3-1 geçerken zorlandı, 10 kişi kalan rakibe rağmen normal sürede öne geçemedi — bu bir alarm işareti. İngiltere ise Norveç'e karşı Bellingham'ın iki golüyle (biri 93. dakikada) 2-1'lik dramatik bir galibiyet aldı; bu, karakter göstergesi.

Tahminim: Bu maç daha çekişmeli geçer, İngiltere 1-1'den sonra Bellingham'ın formuyla 2-1 kazanır. Messi hâlâ dekor kurucu ama Arjantin'in çeyrek finaldeki hantallığı, form yakalamış genç bir İngiltere karşısında pahalıya patlayabilir.

Final tahmini

Fransa - İngiltere, ve kupayı Fransa kaldırır — Mbappe'nin turnuva boyunca süren gol formu ve Fransa'nın son 3 Dünya Kupası'ndaki final deneyimi (2 final, 1 şampiyonluk) belirleyici olur diye düşünüyorum.