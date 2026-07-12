Dünya Kupası'nda Yarı Final Maçları Öncesi Yapay Zekadan Şampiyonluk Tahmini
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Dünya Kupası'nda nefesler tutuldu, gözler yarı finale çevrildi. Fransa-İspanya ve Arjantin-İngiltere eşleşmelerinin sonucunu merak edenler olarak bu kez işi yapay zekaya bıraktık.
Peki yarı finalde sonuçlar ne olacak? Finalde kim kimi yenecek? İşte yapay zekanın verdiği çarpıcı cevaplar...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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