Norveç-İngiltere Maçında Kameraya Çarparak İngiltere'nin Gol Atağını Başlarken Top Neden Sinyal Vermedi?

Futbol Oyun Kuralları'na göre topun örümcek kamera sistemi veya kablosuna temas etmesi halinde hakemin oyunu durdurarak temas noktasından hakem atışıyla maçı yeniden başlatması gerekiyor.

Norveç'in itirazı sonrası FIFA'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. FIFA, bağlantılı topun sensör verilerinde İngiltere'nin golünden önce topun kabloya temas ettiğini gösteren herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtti. Açıklamada, topun havadayken sensör kayıtlarında temasa işaret eden bir veri bulunmadığı ve bu nedenle topun kabloya çarparak yön değiştirdiğine dair herhangi bir kanıtın olmadığı ifade edildi.

Ancak sosyal medyada birçok kişi bunun yaşandığına dair güçlü iddialarla paylaşımlar yapıyor.