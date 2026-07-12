Norveç-İngiltere Maçında Kameraya Çarparak İngiltere'nin Gol Atağını Başlarken Top Neden Sinyal Vermedi?
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere, uzatmalara giden mücadelede Norveç'i 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Ancak maçın ardından İngiltere'nin beraberlik golü tartışmaların odağına yerleşti.
Norveç cephesi, Jude Bellingham'ın 45+2. dakikada kaydettiği gol öncesinde topun örümcek kamera sisteminin kablosuna temas ettiğini öne sürdü. Kaleci Orjan Nyland'ın kale vuruşunun ardından yön değiştirdiği iddia edilen topun devamında İngiltere atağı gelişti ve Elliot Anderson'ın pası sonrası Bellingham skoru 1-1'e getirdi.
Norveçliler, pozisyona VAR'ın müdahale etmemesi ve Fransız hakem Clément Turpin'in golü geçerli saymasının ardından karara tepki gösterdi.
FIFA, iddiaları reddetti.
Bir kullanıcı "Tanrı'nın Eli" göndermesiyle "Tanrı'nın kablosu" paylaşımı yaptı.
İngiliz bir hakemin "derine inmeye gerek yok" yorumu üzerine bir kullanıcı "Aynı sensör, Hırvatistan'ın saça değdiği için golünü iptal etti, şimdi derine inmeyelim mi?" diye sordu.
"Bu sensör, Dünya'daki hiçbir kameranın görmediği bir Hırvat oyuncunun topa dokunduğunu tespit etti: GOL İPTAL EDİLDİ. Aynı sensör, topun bir kamera kablosuna bariz şekilde çarptığını hissetmedi ve İngiltere'ye bir gol verdi. Kıl tellerini tespit ediyor ama çelik kabloları değil. Etkileyici teknoloji."
"En azından top sensörü tarafından soyulan tek kişiler biz değiliz. Kulübe hoş geldiniz Norveçliler."
"Yani topun içindeki sensör, topun saça sürtündüğünü algılayabiliyor, ama havadayken topun yönünü ÇOK AÇIK bir şekilde değiştiren bir şeyi algılayamıyor mu? Özür dilerim ama bu bana çok, çok şüpheli geliyor. Ve ben aşırı derecede komplo teorisi karşıtıyım."
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