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Norveç-İngiltere Maçında Kameraya Çarparak İngiltere'nin Gol Atağını Başlarken Top Neden Sinyal Vermedi?

Norveç-İngiltere Maçında Kameraya Çarparak İngiltere'nin Gol Atağını Başlarken Top Neden Sinyal Vermedi?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.07.2026 - 20:06
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2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere, uzatmalara giden mücadelede Norveç'i 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Ancak maçın ardından İngiltere'nin beraberlik golü tartışmaların odağına yerleşti.

Norveç cephesi, Jude Bellingham'ın 45+2. dakikada kaydettiği gol öncesinde topun örümcek kamera sisteminin kablosuna temas ettiğini öne sürdü. Kaleci Orjan Nyland'ın kale vuruşunun ardından yön değiştirdiği iddia edilen topun devamında İngiltere atağı gelişti ve Elliot Anderson'ın pası sonrası Bellingham skoru 1-1'e getirdi.

Norveçliler, pozisyona VAR'ın müdahale etmemesi ve Fransız hakem Clément Turpin'in golü geçerli saymasının ardından karara tepki gösterdi.

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FIFA, iddiaları reddetti.

FIFA, iddiaları reddetti.

Futbol Oyun Kuralları'na göre topun örümcek kamera sistemi veya kablosuna temas etmesi halinde hakemin oyunu durdurarak temas noktasından hakem atışıyla maçı yeniden başlatması gerekiyor.

Norveç'in itirazı sonrası FIFA'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. FIFA, bağlantılı topun sensör verilerinde İngiltere'nin golünden önce topun kabloya temas ettiğini gösteren herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtti. Açıklamada, topun havadayken sensör kayıtlarında temasa işaret eden bir veri bulunmadığı ve bu nedenle topun kabloya çarparak yön değiştirdiğine dair herhangi bir kanıtın olmadığı ifade edildi.

Ancak sosyal medyada birçok kişi bunun yaşandığına dair güçlü iddialarla paylaşımlar yapıyor.

Bir kullanıcı "Tanrı'nın Eli" göndermesiyle "Tanrı'nın kablosu" paylaşımı yaptı.

Bir kullanıcı "Tanrı'nın Eli" göndermesiyle "Tanrı'nın kablosu" paylaşımı yaptı.
twitter.com

İngiliz bir hakemin "derine inmeye gerek yok" yorumu üzerine bir kullanıcı "Aynı sensör, Hırvatistan'ın saça değdiği için golünü iptal etti, şimdi derine inmeyelim mi?" diye sordu.

İngiliz bir hakemin "derine inmeye gerek yok" yorumu üzerine bir kullanıcı "Aynı sensör, Hırvatistan'ın saça değdiği için golünü iptal etti, şimdi derine inmeyelim mi?" diye sordu.
twitter.com

"Bu sensör, Dünya'daki hiçbir kameranın görmediği bir Hırvat oyuncunun topa dokunduğunu tespit etti: GOL İPTAL EDİLDİ. Aynı sensör, topun bir kamera kablosuna bariz şekilde çarptığını hissetmedi ve İngiltere'ye bir gol verdi. Kıl tellerini tespit ediyor ama çelik kabloları değil. Etkileyici teknoloji."

"Bu sensör, Dünya'daki hiçbir kameranın görmediği bir Hırvat oyuncunun topa dokunduğunu tespit etti: GOL İPTAL EDİLDİ. Aynı sensör, topun bir kamera kablosuna bariz şekilde çarptığını hissetmedi ve İngiltere'ye bir gol verdi. Kıl tellerini tespit ediyor ama çelik kabloları değil. Etkileyici teknoloji."
twitter.com

"En azından top sensörü tarafından soyulan tek kişiler biz değiliz. Kulübe hoş geldiniz Norveçliler."

"En azından top sensörü tarafından soyulan tek kişiler biz değiliz. Kulübe hoş geldiniz Norveçliler."
twitter.com
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"Yani topun içindeki sensör, topun saça sürtündüğünü algılayabiliyor, ama havadayken topun yönünü ÇOK AÇIK bir şekilde değiştiren bir şeyi algılayamıyor mu? Özür dilerim ama bu bana çok, çok şüpheli geliyor. Ve ben aşırı derecede komplo teorisi karşıtıyım."

"Yani topun içindeki sensör, topun saça sürtündüğünü algılayabiliyor, ama havadayken topun yönünü ÇOK AÇIK bir şekilde değiştiren bir şeyi algılayamıyor mu? Özür dilerim ama bu bana çok, çok şüpheli geliyor. Ve ben aşırı derecede komplo teorisi karşıtıyım."
twitter.com

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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