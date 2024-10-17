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Ülkeye Apar Topar Geri Döndü: Demet Akalın'ın Kızı Hira Ters Takla Atarken İki El Bileğini Birden Kırdı!

Ülkeye Apar Topar Geri Döndü: Demet Akalın'ın Kızı Hira Ters Takla Atarken İki El Bileğini Birden Kırdı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
17.10.2024 - 13:24

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Demet Akalın'ın kızı Hira'nın ters takla atarken talihsiz bir kaza geçirdi. İddialara göre, Hira iki el bileğini birden kırdı.

Kaynak: https://www.posta.com.tr/galeri/demet...
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Türk Pop Müziğine damga vuran şarkılarıyla her seferinde dillere pelesenk olan Demet Akalın magazin dünyasının en dikkat çeken isimleriden.

Türk Pop Müziğine damga vuran şarkılarıyla her seferinde dillere pelesenk olan Demet Akalın magazin dünyasının en dikkat çeken isimleriden.

Ünlü şarkıcı dobra açıklamaları, birilerine fena laf sokuşu, Türkçe'yi kullanma şekli, özel hayatı derken ne yapsa gündem oluyor.

Ünlü şarkıcı dobra açıklamaları, birilerine fena laf sokuşu, Türkçe'yi kullanma şekli, özel hayatı derken ne yapsa gündem oluyor.

Ancak Demet Akalın'ın bu sefer gündem olma sebebi bambaşka. Konu 2014 yılında dünyaya getirdiği kızı Hira ile ilgili.

Ancak Demet Akalın'ın bu sefer gündem olma sebebi bambaşka. Konu 2014 yılında dünyaya getirdiği kızı Hira ile ilgili.

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; küçük kız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları esnasında talihsiz bir kaza yaşadı.

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İddialara göre ters takla atmaya çalışan Hira'nın iki el bileği birden kırıldı. O sırada Paris'te olduğu söylenen Demet Akalın'sa haberi alır almaz soluğu İstabul'da aldı.

İddialara göre ters takla atmaya çalışan Hira'nın iki el bileği birden kırıldı. O sırada Paris'te olduğu söylenen Demet Akalın'sa haberi alır almaz soluğu İstabul'da aldı.

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