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Bu Sefer Aşk Oldu mu? Hadise'nin Gönlünü Kaptırdığı Söylenen Yönetmenle İlk Pozu Geldi!

Bu Sefer Aşk Oldu mu? Hadise'nin Gönlünü Kaptırdığı Söylenen Yönetmenle İlk Pozu Geldi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
16.10.2024 - 17:24

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; şarkıları kadar özel hayatıyla da manşetlerden düşmeyen Hadise'nin ünlü yönetmenle aşk yaşadığı ileri sürüldü. Hatta ikili ilk kez yan yana görülüdü.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
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Türkçe pop denildiğinde akıllara gelen isimlerden biri olan Hadise, konserlerine tam gaz devam ediyor. Ünlü şarkıcı şovları kadar kimilerine dert olan sahne kostümleriyle de konuşuluyor.

Türkçe pop denildiğinde akıllara gelen isimlerden biri olan Hadise, konserlerine tam gaz devam ediyor. Ünlü şarkıcı şovları kadar kimilerine dert olan sahne kostümleriyle de konuşuluyor.

Oldukça geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü şarkıcının çalkantılı aşk hayatı da magazin dünyasının manşetlerinden düşmüyor.

Oldukça geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü şarkıcının çalkantılı aşk hayatı da magazin dünyasının manşetlerinden düşmüyor.

Hadise'nin adı 30 Nisan 2022 tarihinde hayatını birleştirip, 5 ay sonra boşandığı Mehmet Dinçerler'in ardından birçok isimle anılmıştı.

Hadise'nin adı 30 Nisan 2022 tarihinde hayatını birleştirip, 5 ay sonra boşandığı Mehmet Dinçerler'in ardından birçok isimle anılmıştı.

Bu isimlerin sonuncusu da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk olmuştu. İddialar ilk patladığında Buruk'un soruları yanıtsız bırakması "Acaba aşk var mı?" dedirtmişti.

Bu isimlerin sonuncusu da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk olmuştu. İddialar ilk patladığında Buruk'un soruları yanıtsız bırakması "Acaba aşk var mı?" dedirtmişti.

Hadise'nin ekibinden yalanlama geldikten sonra yine kameralara yakalanan teknik adamın tavırları dikkat çekmişti:

Duyanlarınız olmuştur, ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda oyunculuğu da adım atmıştı. Hadise, “Esas Oğlan” adlı dizide yakın arkadaşı Seda Bakan’la birlikte başrolü üstlenmişti.

Duyanlarınız olmuştur, ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda oyunculuğu da adım atmıştı. Hadise, “Esas Oğlan” adlı dizide yakın arkadaşı Seda Bakan’la birlikte başrolü üstlenmişti.
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Aşktan yana yüzü bir türlü gülmeyen Hadise hakkında bomba gibi bir iddia ortaya atılmıştı. Ünlü şarkıcıyla projenin yönetmeni Şenol Sönmez arasında bir şeyler olduğu ileri sürülmüştü.

Aşktan yana yüzü bir türlü gülmeyen Hadise hakkında bomba gibi bir iddia ortaya atılmıştı. Ünlü şarkıcıyla projenin yönetmeni Şenol Sönmez arasında bir şeyler olduğu ileri sürülmüştü.

Hadise, geçtiğimiz gün düzenlenen ve Seda Bakan'ın kadrosunda yer aldığı 'Gelin Takımı' filminin ön izleme etkinliğine gitti.

Hadise, geçtiğimiz gün düzenlenen ve Seda Bakan'ın kadrosunda yer aldığı 'Gelin Takımı' filminin ön izleme etkinliğine gitti.

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; Hadise ve ünlü yönetmen Şenol Sönmez arasındaki aşk doğrulandı. İkili birlikte görüntü vermemek için gece sonunda mekandan ayrı ayrı çıktı.

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; Hadise ve ünlü yönetmen Şenol Sönmez arasındaki aşk doğrulandı. İkili birlikte görüntü vermemek için gece sonunda mekandan ayrı ayrı çıktı.

Aşk iddiaların ardından ilk kez birlikte görüntülenen Hadise ve Şenol Sönmez'den henüz bir açıklama gelmedi.

Aşk iddiaların ardından ilk kez birlikte görüntülenen Hadise ve Şenol Sönmez'den henüz bir açıklama gelmedi.

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