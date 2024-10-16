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Hazal Kaya, “Neden Orada Oturmuyorum?” Diye Hesap Soran Erkekleri Koruma Derneği Başkanına Fena Laf Soktu

Hazal Kaya, “Neden Orada Oturmuyorum?” Diye Hesap Soran Erkekleri Koruma Derneği Başkanına Fena Laf Soktu

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
16.10.2024 - 15:31

Mevzular Açık Mikrofon (MAM) 6284 Özel Yayını'na konuk olan Erkekleri Koruma Derneği Başkanı'nın sözleri tartışma yarattı. Konuşmacılar arasında yer alan Hazal Kaya bu sözler sonrası kendini tutamayıp Bahri İnceler'e sağlam laf soktu.

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Moderatörlüğünü Oğuzhan Uğur'un üstlendiği Mevzular Açık Mikrofon geçtiğimiz gün 6284 Özel Yayını'yla izleyici karşısına çıktı.

Moderatörlüğünü Oğuzhan Uğur'un üstlendiği Mevzular Açık Mikrofon geçtiğimiz gün 6284 Özel Yayını'yla izleyici karşısına çıktı.

Ülkemizin kanayan yarası olan kadına şiddet ve kadın cinayetlerine değinilen bölümde gözyaşları sel oldu.

Ülkemizin kanayan yarası olan kadına şiddet ve kadın cinayetlerine değinilen bölümde gözyaşları sel oldu.

Sadece boşanmak istediği için iki çocuğunun babaları tarafından katledilişine şahit olan acılı anne Cemile Yıldız’ın sözleri de tüylerimizi diken diken etti.

Birçok ünlü kadın sanatçının da yer aldığı, gerçeklerin tokat gibi yüzümüze çarpıldığı bölüme damga vuran bir başka olay daha vardı.

Birçok ünlü kadın sanatçının da yer aldığı, gerçeklerin tokat gibi yüzümüze çarpıldığı bölüme damga vuran bir başka olay daha vardı.

O da "Size bir eleştirim var" diyerek eline mikrofonu alan Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler oldu.

O da "Size bir eleştirim var" diyerek eline mikrofonu alan Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler oldu.

Kendisinin de birkaç özel konuk gibi Oğuzhan Uğur'un yanında "mağdur" sıfatıyla oturması gerektiğini belirten İnceler'in sözleri herkesi şaşkına çevirdi.

Kendisinin de birkaç özel konuk gibi Oğuzhan Uğur'un yanında "mağdur" sıfatıyla oturması gerektiğini belirten İnceler'in sözleri herkesi şaşkına çevirdi.

Tüm detayları da içeriğimizde vermiştik:

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İnceler'in sinirleri hoplatan konuşmasına o an tepki gösterenlerden biri de, yıllardır takıntılı hayranıyla başı belada olan Hazal Kaya oldu.

İnceler'in sinirleri hoplatan konuşmasına o an tepki gösterenlerden biri de, yıllardır takıntılı hayranıyla başı belada olan Hazal Kaya oldu.

Detayları da buradan okuyabilirsiniz:

Kaya, “Neden konuşmacılar arasında değilim” diyerek hesap soran Erkekleri Koruma Başkanı’na ders niteliğinde sözlerle çıkıştı.

Kaya, “Neden konuşmacılar arasında değilim” diyerek hesap soran Erkekleri Koruma Başkanı’na ders niteliğinde sözlerle çıkıştı.

Ünlü oyuncu "Erkeklerin başrol olmaya çalışması. Onlara bu cesareti veren şey o bahsettiğimiz sistem. Biz buraya kadın cinayetlerini konuşmaya gelmişken ve bununla ilgili ne yapabiliriz ölüyoruz çünkü. Hayatta kalamıyoruz derken, gelip burada başrol olmaya çalışma cesaretini size veren şey sistem" diyerek tokat gibi bir cevap verdi.

Ünlü oyuncu "Erkeklerin başrol olmaya çalışması. Onlara bu cesareti veren şey o bahsettiğimiz sistem. Biz buraya kadın cinayetlerini konuşmaya gelmişken ve bununla ilgili ne yapabiliriz ölüyoruz çünkü. Hayatta kalamıyoruz derken, gelip burada başrol olmaya çalışma cesaretini size veren şey sistem" diyerek tokat gibi bir cevap verdi.

İşte o anlar...

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