Hazal Kaya, “Neden Orada Oturmuyorum?” Diye Hesap Soran Erkekleri Koruma Derneği Başkanına Fena Laf Soktu

Mevzular Açık Mikrofon (MAM) 6284 Özel Yayını'na konuk olan Erkekleri Koruma Derneği Başkanı'nın sözleri tartışma yarattı. Konuşmacılar arasında yer alan Hazal Kaya bu sözler sonrası kendini tutamayıp Bahri İnceler'e sağlam laf soktu.