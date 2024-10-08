6284 Sayılı Kanuna Dikkat Çekti: Hazal Kaya Cezai Ehliyeti Olmayan Tacizcisini Korkuyla Hatırladı!
6284 Sayılı Kanuna Dikkat Çekti: Hazal Kaya Cezai Ehliyeti Olmayan Tacizcisini Korkuyla Hatırladı!
Hazal Kaya geçtiğimiz yıl hem kendisine hem de ailesine yönelik hakaret ve ağır tehditler yağdıran kişi yüzünden korku dolu zamanlar yaşamıştı. Ünlü oyuncu, böylesine kötü vir dönemden geçerken avukatının paylaşımıyla 6284 sayılı kanunun önemine dikkat çekti!
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Hazal Kaya Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı 'Nihal' karakteriyle hafızalara kazınmış ve son olarak Pera Palasta Bir Gece Yarısı ile büyük beğeni toplamıştı.
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Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu geçtiğimiz yıl sevenlerini tedirgin eden bir olayla gündem olmuştu.
Ö.T. adlı bir kişinin sosyal medya hesapları üzerinden hem kendisine hem de ailesine yönelik ağır hakaret, küfür ve korkutucu tehditlerin yer aldığı mesajlar attığını duyuran Kaya bununla ilgili harekete geçmişti.
Beykoz 1. Aile Mahkemesi‘ne başvuran ünlü oyuncunun talebi, tehditlerin ciddiyet derecesinin gözetilmesinden sonra karara bağlanmıştı.
Kendisi aynı zamanda, geçtiğimiz günlerde katil Semih Çelik'in dünya güzeli iki genç kızımız İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice öldürmesi sonrası sessiz kalmayan isimlerden olmuştu.
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Ülkemizde artan kadın cinayetleriyle birlikte önemini bir kez daha anladığımız "6284 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" noktasına değinen ünlü oyuncu, avukatının aracılığıyla 1.5 yıl önce yaşadığı korkunç olayı yeniden hatırlattı.
Avukatı Hande Kuday'ın paylaşımını "Bahsi geçen müvekkil benim. O süreçte yaşadıklarımı, yaşadıklarımızı hatırlamak bile sarsıyor beni" diyerek hikayesine ekledi.
"6284 doğru uygulandığında somut olayda kadını korumak için ne yapılması gerekiyorsa ona imkan veren bir yasa"
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