6284 Sayılı Kanuna Dikkat Çekti: Hazal Kaya Cezai Ehliyeti Olmayan Tacizcisini Korkuyla Hatırladı!

Hazal Kaya geçtiğimiz yıl hem kendisine hem de ailesine yönelik hakaret ve ağır tehditler yağdıran kişi yüzünden korku dolu zamanlar yaşamıştı. Ünlü oyuncu, böylesine kötü vir dönemden geçerken avukatının paylaşımıyla 6284 sayılı kanunun önemine dikkat çekti!