Romantik ve Sade: Yavuz Bingöl ve Nilşah Ağaoğlu Çiftinin Düğün Davetiyesi Ortaya Çıktı!
Romantik ve Sade: Yavuz Bingöl ve Nilşah Ağaoğlu Çiftinin Düğün Davetiyesi Ortaya Çıktı!
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'Sarı Gelin', 'Kara Tren', 'Turnalara Tutun da Gel' ve 'Saçlarını Taramışsın' gibi birçok türküyle gönülleri fetheden Yavuz Bingöl oyunculuğuyla da büyük beğeni topluyor.
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Kendisi sadece kariyeri değil özel hayatıyla da gündemde. Aşkın kameralardan uzak yaşayan ünlü türkücü kalbini kendinden 21 yaş küçük Nilşah Ağaoğlu'na kaptırmıştı.
Ünlü sanatçı altı yıldır aşk yaşadığı peyzaj mimarı sevgilisine 2021 yılında tektaş takmış ve ikili evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.
İkilinin ne zaman nikah masasına oturacağı da merak konusuydu. Bingöl, geçtiğimiz haftalarda verdiği Kıbrıs konseri öncesi "Uzun zamandır birlikteydik. Şimdi bunu nikah ile taçlandıracağız" demişti.
"50-60 kişilik, dostlar ve aile arasında bir nikah yapacağız" diyen Bingöl ve Ağaoğlu'nun düğünü 25 Ekim 2024 tarihinde olacak.
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Ayvalık’ta bir ömür boyu mutluluğa "Evet!" demeye hazırlanan Yavuz Bingöl ve Nilşah Ağaoğlu çiftinin düğün davetiyesi de ortaya çıktı. Davetiye de bir de “Sana rüya diyemem, senden uyanamam ki" notu yer aldı.
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