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Victoria’s Secret Defilesinde Kimler Neler Giydi? Gecenin Bir Yarısı Ekran Başına Geçemeyenlere Amme Hizmeti!

Victoria’s Secret Defilesinde Kimler Neler Giydi? Gecenin Bir Yarısı Ekran Başına Geçemeyenlere Amme Hizmeti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
16.10.2024 - 09:19

En son 6 sene önce izlediğimiz Victoria's Secret defilesi yılların acısını çıkardı adeta! Birçok efsane melek kanatlarını takıp podyumda şov yaptı. Bizim saatimize göre epey geç bir vakitte başlayan şovu kaçıranlar ve 'Kimler neler giydi?' diye merak edenler varsa, buyurun sizi böyle alalım...

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Son olarak 2018 yılında izlediğimiz Victoria's Secret Fashion Show önceki gece bomba bir dönüş yaptı! Hal böyle olunca dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi ekran başına kilitlendi.

Son olarak 2018 yılında izlediğimiz Victoria's Secret Fashion Show önceki gece bomba bir dönüş yaptı! Hal böyle olunca dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi ekran başına kilitlendi.

New York saati ile 20’de yani Türkiye’de 16 Ekim gece yarısı saat 2'de başlayan şov sosyal medyada da damgasını vurdu.

New York saati ile 20’de yani Türkiye’de 16 Ekim gece yarısı saat 2'de başlayan şov sosyal medyada da damgasını vurdu.

Değişimiyle epey olay olan Adriana Lima'dan ilk transeksüel manken Valentina Sampaio'ya, Gigi Hadid'den Barbara Palvin'e birçok efsane melek podyuma çıktı.

Değişimiyle epey olay olan Adriana Lima'dan ilk transeksüel manken Valentina Sampaio'ya, Gigi Hadid'den Barbara Palvin'e birçok efsane melek podyuma çıktı.

Sahne arkasından gelen ilk pozlar bile hepimizi heyecanlandırmaya yetti:

Sizler de hazırsanız, hadi gelin melekler ve şova renk katan ünlü şarkıcılar neler giymiş birlikte bakalım:

Sizler de hazırsanız, hadi gelin melekler ve şova renk katan ünlü şarkıcılar neler giymiş birlikte bakalım:

Gigi Hadid:

Gigi Hadid:
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Gigi Hadid:

Gigi Hadid:

Irına Shayk:

Irına Shayk:

Adriana Lima:

Adriana Lima:

Adriana Lima:

Adriana Lima:

Bella Hadid:

Bella Hadid:
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Imaan Hammam:

Imaan Hammam:

Liu Wen:

Liu Wen:

Kate Moss:

Kate Moss:

Joan Smalls:

Joan Smalls:

Anok Yai:

Anok Yai:
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Ashley Graham:

Ashley Graham:

Alex Consani:

Alex Consani:

Candice Swanepoel:

Candice Swanepoel:

Candice Swanepoel:

Candice Swanepoel:

Alessandra Ambrosio:

Alessandra Ambrosio:
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Behati Prinsloo:

Behati Prinsloo:

Valentina Sampaio:

Valentina Sampaio:

Awar Odhiang:

Awar Odhiang:

Carla Bruni:

Carla Bruni:

Eva Herzigová:

Eva Herzigová:
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Jasmine Tookes:

Jasmine Tookes:

Barbara Palvin Sprouse:

Barbara Palvin Sprouse:

Josephine Skriver:

Josephine Skriver:

Paloma Elsesser:

Paloma Elsesser:

Lila Moss:

Lila Moss:
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Blesnya Minher:

Blesnya Minher:

Devyn Garcia:

Devyn Garcia:

Doutzen Kroes:

Doutzen Kroes:

Vittoria Ceretti:

Vittoria Ceretti:

Taylor Hill:

Taylor Hill:
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Alaato Jazyp:

Alaato Jazyp:

Grace Elizabeth:

Grace Elizabeth:

Rianne Van Rompaey:

Rianne Van Rompaey:

Tyra Banks:

Tyra Banks:

Lisa:

Lisa:
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Lisa:

Lisa:

Cher:

Cher:

Ice Spice:

Ice Spice:

Tyla:

Tyla:

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