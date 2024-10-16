Victoria’s Secret Defilesinde Kimler Neler Giydi? Gecenin Bir Yarısı Ekran Başına Geçemeyenlere Amme Hizmeti!

En son 6 sene önce izlediğimiz Victoria's Secret defilesi yılların acısını çıkardı adeta! Birçok efsane melek kanatlarını takıp podyumda şov yaptı. Bizim saatimize göre epey geç bir vakitte başlayan şovu kaçıranlar ve 'Kimler neler giydi?' diye merak edenler varsa, buyurun sizi böyle alalım...