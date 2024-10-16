Victoria’s Secret Defilesinde Kimler Neler Giydi? Gecenin Bir Yarısı Ekran Başına Geçemeyenlere Amme Hizmeti!
Victoria’s Secret Defilesinde Kimler Neler Giydi? Gecenin Bir Yarısı Ekran Başına Geçemeyenlere Amme Hizmeti!
En son 6 sene önce izlediğimiz Victoria's Secret defilesi yılların acısını çıkardı adeta! Birçok efsane melek kanatlarını takıp podyumda şov yaptı. Bizim saatimize göre epey geç bir vakitte başlayan şovu kaçıranlar ve 'Kimler neler giydi?' diye merak edenler varsa, buyurun sizi böyle alalım...
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Son olarak 2018 yılında izlediğimiz Victoria's Secret Fashion Show önceki gece bomba bir dönüş yaptı! Hal böyle olunca dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi ekran başına kilitlendi.
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New York saati ile 20’de yani Türkiye’de 16 Ekim gece yarısı saat 2'de başlayan şov sosyal medyada da damgasını vurdu.
Değişimiyle epey olay olan Adriana Lima'dan ilk transeksüel manken Valentina Sampaio'ya, Gigi Hadid'den Barbara Palvin'e birçok efsane melek podyuma çıktı.
Sizler de hazırsanız, hadi gelin melekler ve şova renk katan ünlü şarkıcılar neler giymiş birlikte bakalım:
Gigi Hadid:
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Gigi Hadid:
Irına Shayk:
Adriana Lima:
Adriana Lima:
Bella Hadid:
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Imaan Hammam:
Liu Wen:
Kate Moss:
Joan Smalls:
Anok Yai:
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Ashley Graham:
Alex Consani:
Candice Swanepoel:
Candice Swanepoel:
Alessandra Ambrosio:
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Behati Prinsloo:
Valentina Sampaio:
Awar Odhiang:
Carla Bruni:
Eva Herzigová:
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Jasmine Tookes:
Barbara Palvin Sprouse:
Josephine Skriver:
Paloma Elsesser:
Lila Moss:
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Blesnya Minher:
Devyn Garcia:
Doutzen Kroes:
Vittoria Ceretti:
Taylor Hill:
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Alaato Jazyp:
Grace Elizabeth:
Rianne Van Rompaey:
Tyra Banks:
Lisa:
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Lisa:
Cher:
Ice Spice:
Tyla:
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