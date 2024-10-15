Kendisini Türk Hekimlerine Emanet Edip Sayısız Estetik Operasyonu Geçiren Katie Price'ın Son Hali Şoke Etti
Kendisini Türk Hekimlerine Emanet Edip Sayısız Estetik Operasyonu Geçiren Katie Price'ın Son Hali Şoke Etti
Ünlü model ve şarkıcı Katie Price hızını alamamış şekilde estetik operasyonları geçirmeye devam ediyor. Bu konuda kendisini Türk hekimlerine emanet eden ünlü isim bu kez de Kıbrıs'ta görüntülendi. Katie Price'ın son hali görenleri dumur etti.
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Her şey şarkıcı, reality show ünlüsü ve eski model Katie Price'ın nişanlısı Kris Boyson'la birlikte estetik ameliyatı olmak için Türkiye'ye gelmesiyle başladı.
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17 yaşından bu yana estetik yaptırdığını açıklayan İngiliz yıldızın ülkemizde dur durak bilmeden yaptırdığı işlemler de manşetlere damga vuruyor.
Şimdilerde 46 yaşında olan Katie Price, yaptırdığı her işlem sonrasında kameralara takılıyor. Bu halleri de insanın içini bi' hoş yapıyor.
Bu zamana kadar geçirdiği operasyonlarla eski halinden asla eser kalmayan ünlü yıldız bu kez ülkemizde değil yavru vatanımız Kıbrıs'ta görüntülendi.
Ayağını sakatlamasına rağmen Kıbrıs'ta güneşin tadını çıkarırken kameralara yansıyan Katie Price, Erkek arkadaşı JJ Slater ve 21 yaşındaki en büyük oğlu Harvey ile tatilini sürdürüyor.
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Sonunda yüzünün sargısız halini görebildiğimiz ünlü yıldızın son halini görenlerse adeta küçük dilini yuttu.
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erkeklerin bayildigi ve ben dogal kiz severim dedigi kizlar temsili sekil A da ki gibidir...
Kim bu herif?