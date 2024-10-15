Keşke Babası Değil Kendi Olsaydı: Arda Turan ve Aslıhan Doğan'dan Oğullarına Şatafatlı Doğum Günü Pastası
Keşke Babası Değil Kendi Olsaydı: Arda Turan ve Aslıhan Doğan'dan Oğullarına Şatafatlı Doğum Günü Pastası
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan oğulları Hamza'nın doğum gününü kutladı. Ünlü çiftin hazırlattığı ışıklı devasa pastanın detayları görenlere 'pes' dedirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray, Athletico Madrid, Barcelona gibi kulüplerde forma giyen, şimdilerde ise Eyüpspor Teknik Direktörü olan Arda Turan kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü futbolcu, 2018 yılında nikâh şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstlendiği bir törenle Aslıhan Doğan'la evlenmişti.
Ünlü çift, 2018 yılında dünyaya gelen Hamza Arda adlı çocuklarıyla ilk kez anne ve baba olmuştu. İkilinin Asil Aslan adlı oğulları da Haziran 2020'de doğmuştu.
Aile hayatlarıyla zaman zaman gündem olan Aslıhan Doğan Turan ve Arda Turan bu kez oğulları Hamza'nın doğum günüyle gündem oldu.
Küçük oğullarının özel gününü büyük bir organizasyonla kutlamayı tercih eden çiftin seçtiği devasa pastaysa görenleri şoke etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Futbol temasıyla donatılan, ışıklı dev pastanın üzerinde bir dönem Atletico Madrid formasını giyen Arda Turan'ın resminin olmasıyla dikkatlerden kaçmadı.
Normalde doğum günü çocuğunu gördüğümüz pastada babası Arda Turan'ın olması elbette tartışma konusu oldu.
👇👇
👇👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın