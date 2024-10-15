JLO Değil OnlyFans Fenomeniymiş: Puff Diddy’nin Skandal Partisinden Yayılan Fotoğrafın Aslı Ortaya Çıktı!
JLO Değil OnlyFans Fenomeniymiş: Puff Diddy’nin Skandal Partisinden Yayılan Fotoğrafın Aslı Ortaya Çıktı!
Hollywood'un en karanlık skandallarından biri olarak adlandırılan Puff Diddy olayıyla ilgili yeni bir fotoğraf yayılmamaya başladı. Ünlü rapçi Sean Diddy Combs ve arkadaşlarının yer aldığı görselde Jenniffer Lopez'in olduğu iddiası büyük patladı. 'Hollywood Yüzleri' adlı Instagram sayfasıyla tüm gerçeği ortaya çıkardı.
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1990'ların başından bu yana Hollywood'un eğlence dünyasına damga vurmuş isimlerden biri olan ''Diddy'' lakaplı rapçi Sean Combs özellikle son dönemlerde ABD gündemini sarsmış durumda.
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Eminim duymuşsunudur ünlü rapçi hakkında şu sıralar cinsel istismar, organize suçlar, yasaklı madde kullanımı, insan ticareti ve şiddet gibi suçlamalarla manşetlerde. 2. Epstein Vakası olarak nitelendirilen Puff Diddy skandalı günden güne de büyüyor.
Dünyaca ünlü isimlerin de içinde yer aldığı davada birçok kurban olduğu öne sürülmüş ve sosyal medya çalkalanmıştı.
Bu sefer ki kurbanın, 1990'ların sonunda aşk yaşadığı Jennifer Lopez olduğu öne sürüldü. O dönem ilişki yaşarken çeşitli skandallarla manşet olan ikili yine ve yeniden gündeme oturdu.
Geçtiğimiz gün, yabancı bir kullanıcı X hesabından bu kareyi paylaştı. Puff Diddy'nin partilerinden birinde çekildiği öne sürülen, hatta birçok sansürlü video bulunan anlarda JLO'nun da orada olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.
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'Hollywood Yüzleri' adlı bir Instagram hesabıysa tüm gerçekleri açığa çıkardı. Görüntüde yer alan kadının yüzüne shop yapıldığı bu sayede JLO'ya benzediği söylendi.
Görüntülerde yer alan kadının gerçekte Jennifer Lopez değil, bir OnlyFans fenomeni olduğu ortaya çıktı.
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