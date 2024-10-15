JLO Değil OnlyFans Fenomeniymiş: Puff Diddy’nin Skandal Partisinden Yayılan Fotoğrafın Aslı Ortaya Çıktı!

Hollywood'un en karanlık skandallarından biri olarak adlandırılan Puff Diddy olayıyla ilgili yeni bir fotoğraf yayılmamaya başladı. Ünlü rapçi Sean Diddy Combs ve arkadaşlarının yer aldığı görselde Jenniffer Lopez'in olduğu iddiası büyük patladı. 'Hollywood Yüzleri' adlı Instagram sayfasıyla tüm gerçeği ortaya çıkardı.