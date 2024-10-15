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Sınırsız Yemek Turunda Bir Araya Gelen Kerimcan Durmaz ve Tuna Tavus Uyumu Dillere Düştü

Sınırsız Yemek Turunda Bir Araya Gelen Kerimcan Durmaz ve Tuna Tavus Uyumu Dillere Düştü

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
15.10.2024 - 13:19

Son dönemlerin en popüler fenomenlerinden Tuna Tavus ve Kerimcan Durmaz sınırsız yemek turu için bir araya geldi. Kahkaha tufanının yaşandığı videoyu izleyenlerse ikilinin uyumuna değinmeden geçemedi.

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Yemek yeme ve spor üzerine çektiği videolarla yakından tanıdığımız Tuna Tavus YouTube üzerinden de epey keyifli içerikler üretiyor.

Yemek yeme ve spor üzerine çektiği videolarla yakından tanıdığımız Tuna Tavus YouTube üzerinden de epey keyifli içerikler üretiyor.

Daha önce birçok fenomenle bir araya gelen Tuna Tavus bu kez de her adımıyla olay olan Kerimcan Durmaz'la kamera karşısına geçti.

Daha önce birçok fenomenle bir araya gelen Tuna Tavus bu kez de her adımıyla olay olan Kerimcan Durmaz'la kamera karşısına geçti.

Tavus'un en sevilen serisi 'Sınırsız Yemek Turu' için Durmaz'ın Nişantaşı'ndaki en sevdiği mekanlar dolaşıldı.

Tavus'un en sevilen serisi 'Sınırsız Yemek Turu' için Durmaz'ın Nişantaşı'ndaki en sevdiği mekanlar dolaşıldı.

Video boyunca kahkahaların havada uçuştuğu anları izleyenlerse hiç tahmin edilemeyecek şekilde bir araya gelen Tuna Tavus ve Kerimcan Durmaz'ı dillerine düşürmeden edemedi.

Video boyunca kahkahaların havada uçuştuğu anları izleyenlerse hiç tahmin edilemeyecek şekilde bir araya gelen Tuna Tavus ve Kerimcan Durmaz'ı dillerine düşürmeden edemedi.

Hadi gelin, kimler neler demiş beraber görelim:

Hadi gelin, kimler neler demiş beraber görelim:
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Tüm anları izlemek isteyenleri de böyle alabiliriz...

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