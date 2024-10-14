Kimleri Hedef Aldı Kimleri: Berfu Yenenler'e Konuk Olan Sinan Akçıl'ın Yargılayıcı Sözleri Büyük Tepki Çekti!
Kimleri Hedef Aldı Kimleri: Berfu Yenenler'e Konuk Olan Sinan Akçıl'ın Yargılayıcı Sözleri Büyük Tepki Çekti!
Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri programına konuk olan Sinan Akçıl'ın 'Kadınlar erkek gibi, erkekler kadın gibi giyiniyor' sözleri yine tartışma yarattı.
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Şarkıcılık kariyeri, çalkantılı özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündem olan Sinan Akçıl her açıklamasıyla ayrı bir tartışma başlatıyor.
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Daha önce "4 tane eşim var imam nikahlı. Boş ol diyemedim, konuşmuyorlar hiçbiri benimle" sözleriyle olay olan ünlü şarkıcı yine ve yeniden açıklamasıyla gündem oldu.
Sinan Akçıl bu kez de Berfu Yenenler'in sunduğu Talk Show Perileri programının konuğu oldu. "Transparan giyinen bana gevşek geliyor" sözleri hatırlatılan Açıl şöyle devam etti:
"Kadınlar erkek gibi, erkek şarkıcılar kadın gibi giyinmeye başladı... İsim vermeyeceğim, ben onun göğüs ucunu görmek zorunda değilim" ifadelerini kullandı.
Berfu'nun "Açsın memesini sanane" demesi üzerine "'Yiğidin malı meydandadır' o tarz bir laf değildir. Yiğitlik başka bir şey... Ojeler falan sürüldü. Ben Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı değilim ama benim hoşume gitmiyor" dedi.
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O anları da buradan izleyebilirsiniz...
Birçok kadın ve erkek ünlü isme tepki gösteren Sinan Akçıl'ın sözleri tepki çekti.
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sinan akçıl yerine boş koltukla program yapsan daha iyi.