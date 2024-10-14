Görüş Bildir
Haberler
TV
Esra Erol İfşa Ettiği Sahte Mehdinin Müridi Tarafından Ölüm Tehdidi Aldıktan Sonra Sessiz Kalmadı!

Esra Erol İfşa Ettiği Sahte Mehdinin Müridi Tarafından Ölüm Tehdidi Aldıktan Sonra Sessiz Kalmadı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
14.10.2024 - 21:30

İfşa ettiği sahte mehdinin müridlerinden biri olan şahıs tarafından ölüm tehdidi alan Esra Erol olanlara sessiz kalmadı! Skandal görüntüler sonrası 'Vazgeçmeyeceğim!' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Esra Erol'da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sahte mehdi Mustafa Çabuk'un tutuklandığı haberi kısa sürede gündem oldu.

Esra Erol'da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sahte mehdi Mustafa Çabuk'un tutuklandığı haberi kısa sürede gündem oldu.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, cemaat kurup ve dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gündeme gelen 'TikTok Mehdisi' Çabuk'un 15 müridiyle birlikte tutuklandığı açıklandı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, cemaat kurup ve dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gündeme gelen 'TikTok Mehdisi' Çabuk'un 15 müridiyle birlikte tutuklandığı açıklandı.

Esra Erol'sa açığa çıkardığı olayın ardından ölüm tehditleri almaya başladı. Sahte mehdinin sahte müridlerinden biri olan Hasan'ın skandal bir videosu ortaya çıktı.

Esra Erol'sa açığa çıkardığı olayın ardından ölüm tehditleri almaya başladı. Sahte mehdinin sahte müridlerinden biri olan Hasan'ın skandal bir videosu ortaya çıktı.

Hasan adlı şahıs "Ey Esra Erol, sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım. Herkesin canını alacağım" ifadelerini kullandı.

Hasan adlı şahıs "Ey Esra Erol, sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım. Herkesin canını alacağım" ifadelerini kullandı.

O anları da içeriğimizde vermiştik:

Yaşananlara sessiz kalmayan Esra Erol Instagram hesabından sessiz kalmadı. Erol, "Gerçekleri ortaya çıkarmaktan,haklının yanında olmaktan, taciz, istismar edileni korumaktan dünya karşımda olsa da vazgeçmeyeceğim. Siz de vazgeçmeyin" diyerek sert çıktı.

Yaşananlara sessiz kalmayan Esra Erol Instagram hesabından sessiz kalmadı. Erol, "Gerçekleri ortaya çıkarmaktan,haklının yanında olmaktan, taciz, istismar edileni korumaktan dünya karşımda olsa da vazgeçmeyeceğim. Siz de vazgeçmeyin" diyerek sert çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Esra Erol paylaşımına da bu video ekledi...

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın