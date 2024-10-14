Esra Erol İfşa Ettiği Sahte Mehdinin Müridi Tarafından Ölüm Tehdidi Aldıktan Sonra Sessiz Kalmadı!
Esra Erol İfşa Ettiği Sahte Mehdinin Müridi Tarafından Ölüm Tehdidi Aldıktan Sonra Sessiz Kalmadı!
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Esra Erol'da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sahte mehdi Mustafa Çabuk'un tutuklandığı haberi kısa sürede gündem oldu.
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Halk TV yazarı İsmail Saymaz, cemaat kurup ve dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gündeme gelen 'TikTok Mehdisi' Çabuk'un 15 müridiyle birlikte tutuklandığı açıklandı.
Esra Erol'sa açığa çıkardığı olayın ardından ölüm tehditleri almaya başladı. Sahte mehdinin sahte müridlerinden biri olan Hasan'ın skandal bir videosu ortaya çıktı.
Hasan adlı şahıs "Ey Esra Erol, sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım. Herkesin canını alacağım" ifadelerini kullandı.
Yaşananlara sessiz kalmayan Esra Erol Instagram hesabından sessiz kalmadı. Erol, "Gerçekleri ortaya çıkarmaktan,haklının yanında olmaktan, taciz, istismar edileni korumaktan dünya karşımda olsa da vazgeçmeyeceğim. Siz de vazgeçmeyin" diyerek sert çıktı.
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Esra Erol paylaşımına da bu video ekledi...
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