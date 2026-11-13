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Türkçe Rock’ın Son Yıllarda Zirveyi Yaşamasını Sağlayan 10 Grup

etiket Türkçe Rock’ın Son Yıllarda Zirveyi Yaşamasını Sağlayan 10 Grup

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
13.11.2026 - 14:01
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Türkçe rock, son yıllarda yeniden geniş kitlelerin radarına girmeyi başardı. Bir yanda yıllardır dinlemekten vazgeçmediğimiz köklü gruplar, diğer yanda kendilerine özgü tarzlarıyla yeni bir dinleyici kitlesi yaratan alternatif rock temsilcileri var. Peki, Türkçe rock'ın son yıllardaki yükselişinde hangi grupların payı büyük? Gelin, birlikte bakalım! 👇

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1. Duman

1. Duman

Türkçe rock denildiğinde akla gelen ilk gruplardan Duman, yıllar geçse de popülerliğini kaybetmeyen isimlerin başında geliyor. 'Senden Daha Güzel', 'Her Şeyi Yak', 'Aman Aman' ve 'Kufi' gibi şarkılarla farklı kuşakları aynı noktada buluşturmayı başarıyor. Özellikle son yıllarda yeniden hız kazanan konserleri ve yeni albüm çalışmalarıyla Türkçe rock'ın hâlâ ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

2. Mor ve Ötesi

2. Mor ve Ötesi

Mor ve Ötesi, Türkçe rock'ın yıllardır değişmeyen en güçlü temsilcilerinden biri. 'Bir Derdim Var', 'Cambaz', 'Oyunbozan' ve 'Deli' gibi şarkılar artık yalnızca grubun değil, Türk rock tarihinin de unutulmaz parçaları arasında. Özellikle büyük festivallerde ve açıkhava konserlerinde gördükleri ilgi, grubun yeni kuşaklar tarafından da sahiplenildiğini gösteriyor.

3. Adamlar

3. Adamlar

Alternatif rock sahnesinin kendine has gruplarından Adamlar, sıradan görünen hayat hikâyelerini oldukça farklı sözlerle anlatmayı başarıyor. 'Rüyalarda Buruşmuşuz', 'Hikâye', 'Koca Yaşlı Şişko Dünya' ve 'Acının İlacı' gibi parçalarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştılar. Grubu canlı izlemek isteyenler için de güzel bir haberimiz var, Adamlar, 4 Aralık 2026'da Volkswagen Arena'da sahne alacak. 

Bu etkinlik için biletinizi hemen alabilirsiniz.

4. Dolu Kadehi Ters Tut

4. Dolu Kadehi Ters Tut

Uğurhan Özay ve Mürsel Oğulcan Ava'nın müzikal yolculuğuyla tanıdığımız Dolu Kadehi Ters Tut, alternatif rock'ın son yıllardaki en dikkat çekici temsilcilerinden. 'Gitme', 'Aldattım', 'Anamız Babamız Yok Deriz' ve 'Madem' gibi şarkılarla özellikle genç dinleyicilerin favorileri arasına girdiler. Kendi müziklerini üretmeleri, kliplerinin görsel dünyası ve bağımsız duruşları da onları benzerlerinden ayırıyor.

5. Yüzyüzeyken Konuşuruz

5. Yüzyüzeyken Konuşuruz

İlk dönemlerinde indie-folk tınılarıyla karşımıza çıkan Yüzyüzeyken Konuşuruz, zamanla elektronik ve alternatif rock öğelerini de müziğine dahil etti. 'Ne Farkeder', 'Boş Gemiler', 'Kazılı Kuyum' ve 'Ölsem Yeridir' gibi parçalar, grubun geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmasını sağladı. Özellikle şarkı sözlerindeki samimiyet ve Kaan Boşnak'ın kendine özgü vokali, grubu Türkçe alternatif müziğin önemli isimlerinden biri haline getirdi.

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6. Madrigal

6. Madrigal

'Geçme Artık Sokağımdan' ve 'Seni Dert Etmeler' şarkılarını duymayan kaldı mı? Madrigal, özellikle son yıllarda yakaladığı dinlenme başarısıyla Türkçe alternatif rock sahnesinde kendisine sağlam bir yer edindi. Melankolik melodileri, akılda kalan nakaratları ve Anıl Erdem Cevizci'nin vokaliyle dinleyiciyi kolayca içine çekiyorlar. Üstelik yeni albüm çalışmalarıyla da müzikal yolculuklarını sürdürmeye devam ediyorlar.

7. Dedublüman

7. Dedublüman

Rock müziği Anadolu ezgileriyle buluşturan Dedublüman, son yıllarda yakaladığı popülerlikle dikkatleri üzerine çekti. 'Gamzedeyim Deva Bulmam' yorumlarıyla çok geniş bir kitleye ulaşan grup, 'Belki', 'Sana Güvenmiyorum' ve 'Sen Bilmezsin' gibi parçalarla başarısını sürdürdü. Ud, klarnet ve yaylı tambur gibi enstrümanları rock sound'una dahil etmeleri de onları farklı kılan en güzel detaylardan biri.

8. Büyük Ev Ablukada

8. Büyük Ev Ablukada

Büyük Ev Ablukada'yı tanımlamak için birkaç müzik türünü aynı cümlede kullanmak bile yetmeyebilir! Alternatif rock, indie ve deneysel müziği kendilerine özgü bir mizahla harmanlayan grup, yıllardır sahnede de oldukça farklı bir enerji yaratıyor. 'En Güzel Günüm Gecem', 'Hoşçakal Kadar' ve 'Arayan Bulur' gibi parçalarla dinleyicilerinin gönlünde ayrı bir yer edindiler. Onları bir kez canlı izleyenlerin neden bu kadar sevildiğini anlaması da pek uzun sürmüyor.

9. Pinhani

9. Pinhani

Pinhani, Türkçe rock'ın daha sakin ve duygusal tarafını sevenlerin vazgeçilmez gruplarından biri. 'Hele Bi Gel', 'Dünyadan Uzak', 'Beni Sen İnandır' ve 'Ne Güzel Güldün' gibi şarkılar yıllardır dinlenmeye devam ediyor. Özellikle samimi sözleri ve akustik ağırlıklı sound'ları sayesinde yalnızca rock dinleyicilerine değil, çok daha geniş bir kitleye ulaşmayı başardılar.

10. maNga

10. maNga

Türk rock müziğinin uluslararası alanda da adından söz ettiren gruplarından maNga, nu-metal ve alternatif rock etkilerini elektronik öğelerle birleştirerek kendine özgü bir tarz yarattı. 'Bir Kadın Çizeceksin', 'Dursun Zaman', 'Cevapsız Sorular' ve 'We Could Be the Same' gibi parçalarla farklı kuşakların ortak müzik hafızasına girmeyi başardılar. Eurovision'da elde ettikleri ikincilik de grubun kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri oldu. Aradan geçen yıllara rağmen konserlerine gösterilen ilgi, maNga'nın Türkçe rock sahnesindeki yerini koruduğunu gösteriyor.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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