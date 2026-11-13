Türkçe Rock’ın Son Yıllarda Zirveyi Yaşamasını Sağlayan 10 Grup
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Türkçe rock, son yıllarda yeniden geniş kitlelerin radarına girmeyi başardı. Bir yanda yıllardır dinlemekten vazgeçmediğimiz köklü gruplar, diğer yanda kendilerine özgü tarzlarıyla yeni bir dinleyici kitlesi yaratan alternatif rock temsilcileri var. Peki, Türkçe rock'ın son yıllardaki yükselişinde hangi grupların payı büyük? Gelin, birlikte bakalım! 👇
1. Duman
2. Mor ve Ötesi
3. Adamlar
4. Dolu Kadehi Ters Tut
5. Yüzyüzeyken Konuşuruz
6. Madrigal
7. Dedublüman
8. Büyük Ev Ablukada
9. Pinhani
10. maNga
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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