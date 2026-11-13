Türkçe Rock’ın Son Yıllarda Zirveyi Yaşamasını Sağlayan 10 Grup

Büyük Ev Ablukada'yı tanımlamak için birkaç müzik türünü aynı cümlede kullanmak bile yetmeyebilir! Alternatif rock, indie ve deneysel müziği kendilerine özgü bir mizahla harmanlayan grup, yıllardır sahnede de oldukça farklı bir enerji yaratıyor. 'En Güzel Günüm Gecem', 'Hoşçakal Kadar' ve 'Arayan Bulur' gibi parçalarla dinleyicilerinin gönlünde ayrı bir yer edindiler. Onları bir kez canlı izleyenlerin neden bu kadar sevildiğini anlaması da pek uzun sürmüyor.