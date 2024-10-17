Miss Universe Türkiye 2024 Birincisi Ayliz Duman Estetik İddialarına Açıkça Cevap Verdi!
Miss Universe Türkiye 2024 Birincisi Ayliz Duman Estetik İddialarına Açıkça Cevap Verdi!
Geçtiğimiz gün düzenlenen Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasında tacın sahibi Ayliz Duman oldu. 20 yaşındaki genç güzel hakkındaki estetik iddialarına da yanıt verdi.
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Türkiye'nin en ünlü güzellik yarışmalarından biri olan Miss Universe Türkiye her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlendi.
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Birbirinden güzel 14 finalistin yarıştığı güzellik yarışması geçtiğimiz gün İstanbul'da gerçekleşti.
Meksika'nın Mexico City kentinde düzenlenecek olan 73. Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında ülkemizi hangi güzelin temsil edeceği merak edilmişti.
Ülkemizin bu yılki kainat güzeli 10 numarayla podyumda boy gösteren Ayliz Duman oldu. 20 yaşındaki güzel kısa sürede sosyal medyaya damgasını vurdu.
Yarışmanın ardından duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Duman, "İnanılmaz derecede heyecan verici bir geceydi ve bunu mümkün kılan herkese en kalbi teşekkürlerimi sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
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Üniversite sınavına hazırlandığı bilinen genç güzelimizin hakkında büyük bir hızla estetik iddiaları yayıldı.
Hakkındaki 'estetik güzeli' tepkilerine sessiz kalmayan Ayliz Duman, Aramızda Kalmasın programına konuk olarak "Her şeyim doğal. İlk 18 yaşında girdiğimde heves etmiştim dudak dolgusu yaptırmıştım. Hiçbir şekilde estetiğim yok" açıklamasında bulundu.
Duman bu açıklamasının ardından Instagram hesabından çocukluk fotoğraflarını yayınladı.
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