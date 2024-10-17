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Miss Universe Türkiye 2024 Birincisi Ayliz Duman Estetik İddialarına Açıkça Cevap Verdi!

Miss Universe Türkiye 2024 Birincisi Ayliz Duman Estetik İddialarına Açıkça Cevap Verdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
17.10.2024 - 14:36

Geçtiğimiz gün düzenlenen Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasında tacın sahibi Ayliz Duman oldu. 20 yaşındaki genç güzel hakkındaki estetik iddialarına da yanıt verdi.

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Türkiye'nin en ünlü güzellik yarışmalarından biri olan Miss Universe Türkiye her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlendi.

Türkiye'nin en ünlü güzellik yarışmalarından biri olan Miss Universe Türkiye her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlendi.

Birbirinden güzel 14 finalistin yarıştığı güzellik yarışması geçtiğimiz gün İstanbul'da gerçekleşti.

Birbirinden güzel 14 finalistin yarıştığı güzellik yarışması geçtiğimiz gün İstanbul'da gerçekleşti.

Meksika'nın Mexico City kentinde düzenlenecek olan 73. Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında ülkemizi hangi güzelin temsil edeceği merak edilmişti.

Meksika'nın Mexico City kentinde düzenlenecek olan 73. Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında ülkemizi hangi güzelin temsil edeceği merak edilmişti.

Ülkemizin bu yılki kainat güzeli 10 numarayla podyumda boy gösteren Ayliz Duman oldu. 20 yaşındaki güzel kısa sürede sosyal medyaya damgasını vurdu.

Ülkemizin bu yılki kainat güzeli 10 numarayla podyumda boy gösteren Ayliz Duman oldu. 20 yaşındaki güzel kısa sürede sosyal medyaya damgasını vurdu.

Tüm detayları da içeriğimizde vermiştik:

Yarışmanın ardından duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Duman, "İnanılmaz derecede heyecan verici bir geceydi ve bunu mümkün kılan herkese en kalbi teşekkürlerimi sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışmanın ardından duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Duman, "İnanılmaz derecede heyecan verici bir geceydi ve bunu mümkün kılan herkese en kalbi teşekkürlerimi sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'Katılan herkesin çabası, tutkusu ve bağlılığı, bu geceyi gerçekten unutulmaz kıldı. Bu deneyimin bir parçası olduğum için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum. Yarışma heyecanının ötesinde bana kazandırdığı en değerli şey hepinizle tanışıp bağ kurma şansıdır. Bu yolculuğu unutulmaz kıldınız ve bunun için derinden minnettarım. Hepinizi seviyorum.'

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Üniversite sınavına hazırlandığı bilinen genç güzelimizin hakkında büyük bir hızla estetik iddiaları yayıldı.

Üniversite sınavına hazırlandığı bilinen genç güzelimizin hakkında büyük bir hızla estetik iddiaları yayıldı.

Hakkındaki 'estetik güzeli' tepkilerine sessiz kalmayan Ayliz Duman, Aramızda Kalmasın programına konuk olarak "Her şeyim doğal. İlk 18 yaşında girdiğimde heves etmiştim dudak dolgusu yaptırmıştım. Hiçbir şekilde estetiğim yok" açıklamasında bulundu.

Hakkındaki 'estetik güzeli' tepkilerine sessiz kalmayan Ayliz Duman, Aramızda Kalmasın programına konuk olarak "Her şeyim doğal. İlk 18 yaşında girdiğimde heves etmiştim dudak dolgusu yaptırmıştım. Hiçbir şekilde estetiğim yok" açıklamasında bulundu.

Duman bu açıklamasının ardından Instagram hesabından çocukluk fotoğraflarını yayınladı.

Duman bu açıklamasının ardından Instagram hesabından çocukluk fotoğraflarını yayınladı.

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