Reytingleri Ölçen Şirket Hakkında Soruşturma Başlatıldı: Rekabet Kurumu Reyting Sistemi'ni Mercek Altına Aldı!

Rekabet Kurumu'nun paylaşımında da vurgulandığı gibi reyting ölçümleri, televizyonda hangi programın yayında kalacağından milyarlarca liralık reklam bütçesinin hangi kanala gideceğine kadar dengeyi belirleyen bir ölçüt. Reyting verileri bir programı ya da kanalı kaç kişinin izlediğini, hangi izleyici gruplarına ulaştığını gösteriyor; reklamverenler ve medya ajansları da hedef kitleye ulaşmanın maliyetini bu rakamlara göre hesaplıyor. Kanallar ise izleyici gücünü bu sonuçlarla ortaya koyuyor ve reklam fiyatlarını da buna göre belirliyor. Kurum da güvenilir ve karşılaştırılabilir ölçüm sonuçlarının sektörün tamamı için önem taşıdığını vurguluyor.