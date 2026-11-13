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Reytingleri Ölçen Şirket Hakkında Soruşturma Başlatıldı: Rekabet Kurumu Reyting Sistemi'ni Mercek Altına Aldı!

Reytingleri Ölçen Şirket Hakkında Soruşturma Başlatıldı: Rekabet Kurumu Reyting Sistemi'ni Mercek Altına Aldı!

dizi Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 14:12
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Dizilerin yayında kalıp kalmayacağını belirleyen reyting ölçümleri bu kez Rekabet Kurumu'nun mercek altında. Kurumun duyurduğuna göre televizyon izleyici ölçümlerine yönelik soruşturma başlatıldı; basına yansıyan bilgilere göre soruşturmanın muhatabı, reklamcılık sektörüne yönelik incelemede ulaşılan bulgular doğrultusunda resen harekete geçilen FIFTY5BLUE oldu. Milyarlarca liralık reklam bütçesinin hangi kanala gideceğini etkileyen sistemin nasıl işlediği artık resmen inceleniyor.

Kaynak: Rekabet Kurumu

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FIFTY5BLUE, Türkiye'de televizyon izleyici ölçümünü yürüten Kantar Media'nın bu yıl aldığı yeni isim.

FIFTY5BLUE, Türkiye'de televizyon izleyici ölçümünü yürüten Kantar Media'nın bu yıl aldığı yeni isim.

Soruşturmanın odağındaki FIFTY5BLUE, Kantar Media'nın Şubat 2026'da benimsediği yeni marka adı. Şirket, yatırım şirketi H.I.G. Capital'in satın almasının ardından bu isme geçerken izleyici ölçüm hizmetlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını, müşteri temsilcilerinin de aynı kalacağını duyurmuştu. Televizyon izleyici ölçümü hizmeti verdiği için reyting tablolarının arkasındaki çalışma da bu şirketin elinden geçiyor. Rekabet Kurumu'nun incelemesi de tam olarak bu ölçüm sisteminin nasıl kurulup yönetildiğine odaklanıyor.

Veri kullanımından panel haneleri ve sonuçların raporlanmasına kadar ölçümün dört basamağı soruşturmada incelenecek.

Veri kullanımından panel haneleri ve sonuçların raporlanmasına kadar ölçümün dört basamağı soruşturmada incelenecek.

Haberlere yansıyan bilgilere göre soruşturma kapsamında ölçüme esas verilerin nasıl kullanıldığı, izleyici panelini oluşturan hanelerin nasıl seçilip yönetildiği, izleme kayıtlarının nasıl işlendiği ve sonuçların hangi yöntemle raporlandığı incelenecek. Kurum, bu uygulamaların televizyon reklamcılığındaki rekabet koşullarını nasıl etkilediğini değerlendirecek ve süreçlerin herhangi bir aşamasında rekabet kurallarının ihlal edilip edilmediğine bakacak. Soruşturmanın ne kadar süreceği ya da hangi sonuca varacağı henüz bilinmiyor. Konunun ağırlığı ise reyting rakamlarının sektörde neyi belirlediğine bakınca daha net anlaşılıyor.

Reyting rakamları hangi programın yayında kalacağını ve reklam bütçelerinin hangi kanala gideceğini belirliyor.

Reyting rakamları hangi programın yayında kalacağını ve reklam bütçelerinin hangi kanala gideceğini belirliyor.

Rekabet Kurumu'nun paylaşımında da vurgulandığı gibi reyting ölçümleri, televizyonda hangi programın yayında kalacağından milyarlarca liralık reklam bütçesinin hangi kanala gideceğine kadar dengeyi belirleyen bir ölçüt. Reyting verileri bir programı ya da kanalı kaç kişinin izlediğini, hangi izleyici gruplarına ulaştığını gösteriyor; reklamverenler ve medya ajansları da hedef kitleye ulaşmanın maliyetini bu rakamlara göre hesaplıyor. Kanallar ise izleyici gücünü bu sonuçlarla ortaya koyuyor ve reklam fiyatlarını da buna göre belirliyor. Kurum da güvenilir ve karşılaştırılabilir ölçüm sonuçlarının sektörün tamamı için önem taşıdığını vurguluyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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