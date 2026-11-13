Reytingleri Ölçen Şirket Hakkında Soruşturma Başlatıldı: Rekabet Kurumu Reyting Sistemi'ni Mercek Altına Aldı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dizilerin yayında kalıp kalmayacağını belirleyen reyting ölçümleri bu kez Rekabet Kurumu'nun mercek altında. Kurumun duyurduğuna göre televizyon izleyici ölçümlerine yönelik soruşturma başlatıldı; basına yansıyan bilgilere göre soruşturmanın muhatabı, reklamcılık sektörüne yönelik incelemede ulaşılan bulgular doğrultusunda resen harekete geçilen FIFTY5BLUE oldu. Milyarlarca liralık reklam bütçesinin hangi kanala gideceğini etkileyen sistemin nasıl işlediği artık resmen inceleniyor.
Kaynak: Rekabet Kurumu
FIFTY5BLUE, Türkiye'de televizyon izleyici ölçümünü yürüten Kantar Media'nın bu yıl aldığı yeni isim.
Veri kullanımından panel haneleri ve sonuçların raporlanmasına kadar ölçümün dört basamağı soruşturmada incelenecek.
Reyting rakamları hangi programın yayında kalacağını ve reklam bütçelerinin hangi kanala gideceğini belirliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın