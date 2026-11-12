Maç Yoktu, İki Dizi Birden Fırladı: Zirvedeki Fark 0,12'ye İndi! 11 Kasım Çarşamba Reyting Sonuçları Ne Oldu?

Sevdan Bir Ateş, 10. bölümüyle Total'de 8,23, AB'de 7,05, ABC1'de 8,79 reyting aldı ve üç listede de dizilerin lideri oldu. Dizi geçen hafta Total'de 7,05, AB'de 5,55, ABC1'de 6,79'da kalmıştı. Bu hafta Total'de 1,18, AB'de 1,50, ABC1'de 2,00 puan arttı.

Yeraltı Total'de 8,11, AB'de 6,54, ABC1'de 8,38 reyting aldı ve üç listede de ikinci oldu. Dizinin geçen haftaya göre artışı Total'de 1,49, AB'de 1,89, ABC1'de 1,79 puan. Total'de 28 Ekim'de aldığı 8,34'lük sezon rekorunun altında kaldı.

İki dizi arasındaki fark Total'de 0,43'ten 0,12 puana, AB'de 0,90'dan 0,51 puana indi. ABC1'de ise fark 0,20'den 0,41 puana çıktı.