article/comments
article/share
Haberler
TV
Maç Yoktu, İki Dizi Birden Fırladı: Zirvedeki Fark 0,12'ye İndi! 11 Kasım Çarşamba Reyting Sonuçları Ne Oldu?

Maç Yoktu, İki Dizi Birden Fırladı: Zirvedeki Fark 0,12'ye İndi! 11 Kasım Çarşamba Reyting Sonuçları Ne Oldu?

Reyting Yeraltı Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
12.11.2026 - 12:05
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çarşamba akşamı Show TV'de Sevdan Bir Ateş, NOW'da Yeraltı yayınlandı. İki dizi de geçen hafta Şampiyonlar Ligi maçı yüzünden reyting kaybetmişti. Bu hafta maç yoktu ve ikisi de üç listede 1 puandan fazla yükseldi.

11 Kasım Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Maç olmayan çarşamba akşamında Sevdan Bir Ateş ile Yeraltı üç listede birden yükseldi.

Maç olmayan çarşamba akşamında Sevdan Bir Ateş ile Yeraltı üç listede birden yükseldi.

Sevdan Bir Ateş, 10. bölümüyle Total'de 8,23, AB'de 7,05, ABC1'de 8,79 reyting aldı ve üç listede de dizilerin lideri oldu. Dizi geçen hafta Total'de 7,05, AB'de 5,55, ABC1'de 6,79'da kalmıştı. Bu hafta Total'de 1,18, AB'de 1,50, ABC1'de 2,00 puan arttı.

Yeraltı Total'de 8,11, AB'de 6,54, ABC1'de 8,38 reyting aldı ve üç listede de ikinci oldu. Dizinin geçen haftaya göre artışı Total'de 1,49, AB'de 1,89, ABC1'de 1,79 puan. Total'de 28 Ekim'de aldığı 8,34'lük sezon rekorunun altında kaldı.

İki dizi arasındaki fark Total'de 0,43'ten 0,12 puana, AB'de 0,90'dan 0,51 puana indi. ABC1'de ise fark 0,20'den 0,41 puana çıktı.

11 Kasım Çarşamba TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

11 Kasım Çarşamba TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

Sevdan Bir Ateş (Show TV)

TOTAL: 8,23 (1)

AB: 7,05 (1)

ABC1: 8,79 (1)

Yeraltı (NOW)

TOTAL: 8,11 (2)

AB: 6,54 (2)

ABC1: 8,38 (2)

MasterChef Türkiye (TV8)

TOTAL: 2,80 (10)

AB: 3,28 (7)

ABC1: 3,70 (7)

Yeraltı'nın özet yayını Total'de 5,10 ile üçüncü, Sevdan Bir Ateş'in özet yayını 4,17 ile altıncı oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın