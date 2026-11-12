Maç Yoktu, İki Dizi Birden Fırladı: Zirvedeki Fark 0,12'ye İndi! 11 Kasım Çarşamba Reyting Sonuçları Ne Oldu?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Çarşamba akşamı Show TV'de Sevdan Bir Ateş, NOW'da Yeraltı yayınlandı. İki dizi de geçen hafta Şampiyonlar Ligi maçı yüzünden reyting kaybetmişti. Bu hafta maç yoktu ve ikisi de üç listede 1 puandan fazla yükseldi.
11 Kasım Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
Maç olmayan çarşamba akşamında Sevdan Bir Ateş ile Yeraltı üç listede birden yükseldi.
11 Kasım Çarşamba TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın